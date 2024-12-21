Мнение: Британские пенсионеры снова мёрзнут, экономия англичан на душе и стагнация британской экономики

1. Их нравы. Британцы поют весёлые песенки про вымерзающих в своих квартирах стариков (ссылка):



Пародийная песня «Замерзну в это Рождество» (Freezing this Christmas) оказалась на первой строчке в iTunes в Великобритании.

Тема композиции — пожилым людям не по карману платить за отопление, а власти тратят средства на чужие конфликты и мигрантов. В результате зимой в своих домах могут насмерть замерзнуть до 4 тысяч пенсионеров.

Примерный перевод трека: «В доме стужа, а мне 80. И Кир на меня “забил”. Жаль, слезами лед не растопить. Что делать? Некуда идти. Я замерзну, я замерзну, я замерзну в это Рождество. А Кир Стармер будет нежиться в тепле».

В Британии экономят на отоплении, так что сюжет песни не является художественным преувеличением: замёрзшие насмерть британцы и раньше-то были для местных всего лишь ещё одной традицией. Разница в том, что теперь отопление стоит значительно дороже, так что замёрзших будет больше.

2. Британия, владычица морей, всегда славилась ещё и экономией воды. В стране до сих пор сохраняется варварская традиция делать отдельные краны для горячей и холодной воды, чтобы умываться, смешав немного воды прямо в заткнутой пробкой раковине (ссылка).

Мыться под душем без смесителя значительно сложнее. Но британцы, как и немцы, всё же пытаются экономить и тут. Цитирую, например (ссылка):



В Англии хозяин квартиры запретил арендаторам принимать душ дольше двух минут. Такие правила были прописаны в договоре найма жилого помещения, пишет Metro.

В документе прописано, что время на принятие душа должно быть ограничено одной-двумя минутами, как как это помогает экономить воду, которая обходится дорого. Кроме того, владелец квартиры требует возвращаться домой не позже 23:00, чтобы не разбудить собаку, а в случае задержек — уведомлять его заранее.

В результате паре арендаторов, которая работает допоздна, приходится возвращаться в квартиру тайком. Съемщики недовольны условиями и считают их несправедливыми, учитывая, что они платят за пользование жильем и всеми услугами.

3. Почему у простых британцев нет денег на воду, а у властей нет денег на обогрев стариков, понятно. Британская экономика продолжает балансировать на грани стагнации и рецессии (ссылка):

Экономика Великобритании сократилась второй месяц подряд на 0,1 процента, что стало первым последовательным снижением ВВП королевства с весны 2020 года. Как пишет Reuters, положение дел вернулось во времена коронавирусных локдаунов… <…>

Отмечается, что опрошенные агентством эксперты, наоборот, ожидали в октябре роста на 0,1 процента. «Сектор услуг не изменился, в то время как объем производства в обрабатывающей промышленности и строительстве снизился», — говорится в публикации.

Всё как обычно. Социалисты пришли к власти и попытались ограбить обеспеченную часть общества. Вскоре выяснилось — как всегда, неожиданно для реформаторов — что денег после этого в бюджете стало не больше, а меньше.