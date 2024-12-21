Мнение: Дебаты в Билингве. Когда рождались упыри

Читаю, что многие жалуются: мол, достал Сапожник, все время какие-то свои древние тексты откапывает, нет чтобы гнать “новьё”, не хочется читать про дела давно минувших дней… Надо высказаться в свое оправдание. Во-первых, я “из старенького” даю, как правило, то, что я сам внезапно обнаружил и с удовольствием перечитал – подобно Карлу Линнею, который, пишут, когда на старости лет впал в маразм, то просил домашних читать ему вслух его “Происхождение видов”, причем неизменно впадал в восторг и приговаривал “Надо же, как интересно написано! Кто это написал??” А если по чесноку, “большое видится на расстояньи”. Мы ведь многое забыли из нашего прошлого, всего остального никогда и не знали. Поэтому не устану повторять, что ВСПОМИНАТЬ ПОЛЕЗНО. Вот как текст ниже: он из 2006 года, РОВНО 18 лет назад. Дебаты в Билингве. Тогда местные жители еще не полностью превратились в безжалостных упырей, вон, ходили, что-то обсуждали о несъедобном… Люди из той Билингвы сейчас орут “Мочи хохлов!” и “Да здравствует Путин”, вопросов никаких больше не имеют. Что-то, значит, было не так в том 2006. В чем мы все ошиблись?

Если смотреть из сегодняшнего дня, понятно, что мы в 2006 жили в каком-то чрезвычайно зараженном пространстве, вокруг нас в атмосфере произрастали споры какой-то невероятной злобы и ненависти, готовности маршировать и убивать по приказу. Тем воздухом даже дышать было опасно. А мы бегали с шариками.

Бегство “налево”

В московском клубе «Билингва» состоялись очередные, юбилейные политические дебаты под интригующим названием «Где выборы?» «Дебатировали» глава Объединенного Гражданского Фронта России Гарри Каспаров и глава партии «Союз Правых Сил» Никита Белых. Организовало дебаты, как и все предыдущие, «молодежное движение «ДА!», что расшифровывается как «Демократическая альтернатива», и которое известно, помимо дебатов, еще и тем, что там в руководстве состоит юная Маша Гайдар.

Для меня это были третьи «политдебаты» за истекший месяц, которые я посетил в качестве зрителя. Предыдущими были дебаты между лидером Республиканской Партии России Владимиром Рыжковым и лидером «Движения Против Нелегальной Иммиграции» Александром Беловым (Поткиным) в той же «Билингве», а так же дебаты меж собой большого количества «карликовых коммунистов» под общим названием «Все оттенки красного», организованные уже каспаровским ОГФ.

По ходу посещения данных мероприятий я выработал для себя некий «критерий пассионарности», применимый, на мой взгляд, к любым открытым политическим сборищам такого рода. Критерий простой: поскольку все «дебаты» рассчитаны на свободное посещение «простой публикой», можно, осмотрев зал, прикинуть примерное соотношение особей мужского и женского пола среди зрителей. Так вот: чем больше в зале девушек – тем больший интерес вызывают данные движения, тем выше их «пассионарность».

Выходило, что все ж больше всего представительниц прекрасного пола собрал Рыжков с Поткиным, т.е. откровенные «правые». Один правый либерал, другой – правый националист. Казалось странным: все ж ожидались хулиганы, скинхеды и прочие – и тем не менее в зале чуть ли не половину составили дамы! А хуже всего обстояло дело с прекрасным полом у «красных»: на 60 человек в подвальчике, включая безусловных «звезд» Анпилова и Ольшанского – 3-4 девушки!

Обозреваемые дебаты по данному критерию оказались где-то посередине: на Каспарова с Белых девушки пришли, но их было все ж значительно меньше, чем на Белове-Рыжкове: ну, треть от силы. И, по моему субъективному ощущению, какие-то они были… ну, не такие яркие.

В чем же дело? Ведь тот же Белых – он хоть и не Белов, но все ж представитель именно ПРАВЫХ сил, как следует из названия его партии? По ходу дебатов в этом кажущемся парадоксе удалось разобраться.

Каспаров отстаивал идею, что во власти нынче – шулеры, и потому участием ни в каких выборах не стоит даже и заморачиваться; Белых, напротив, всячески демонстрировал оптимизм и уверял, что «хотя выборы у нас и кастрированные», но тем не менее «мужская позиция должна быть четкой – непременно участвовать!» Каспаров по этому поводу с легким южным акцентом иронизировал, Белых же, блестя очками, по-прежнему упирал на свой «мачизм» и клялся, что СПС примет участие в весенних выборах по 14 регионам страны.

По ходу разговора стало ясно, что Белых, по всей видимости, получил какие-то гарантии и, видимо, деньги от Медведева, и теперь полумертвый СПС будет усиленно «ложиться под Преемника №1» с прицелом на президентские выборы. Новость занятная, но не более того. В конце концов, еще ведь до сих пор неясно, доживет ли сам Медведев до 2008 года в качестве «преемника».

Была озвучена и еще одна печальная новость: СПС, как торжественно заявил Белых, теперь идет «вместе с Республиканской партией». Другими словами, «лишенного регистрации» Рыжкова СПС просто пожрала.

Каспаров, со своей южной непосредственностью, выглядел поживей и повеселей оппонента. Белых, всю дорогу тщившийся изобразить из себя уверенного в себе мачо, так и не мог никак выйти из привычного образа областного чиновника средней руки (коим он, без сомнения, был и остается). Каспаров дебаты и выиграл в итоге, набрав вдвое больше голосов.

Однако главное так и осталось непроясненным. Один уверял – «я при помощи выборов не надеюсь прийти к власти – обманут!» Другой возражал – «а я считаю, что я через выборы к власти просочусь!» Но при этом ни тот, ни другой так и не ответил – ЗАЧЕМ им власть? Что они хотят с ней сделать такого, что понравилось бы присутствующим в зале?

Мне удалось задать дискутантам пару вопросов из зала. У Никиты Белых я спросил: «В 2006 – то есть в текущем – году в Российской Федерации прошли выборы в 16 региональных Законодательных Собраний. Ваша партия СПС участвовала самостоятельно только в ОДНИХ выборах (в Пермском крае). Вы – в 1 из 16, Каспаров в выборах вообще не участвует. О чем Вы спорите?» Никита взглянул на меня с ужасом и стал что-то лепетать в ответ – буквально то, что раньше, дескать, «партия СПС не знала, с чем идти на выборы, а теперь, когда мы, наконец, разработали, с чем идти – мы и пошли!» И дальше, доверительно понизив голос, Никита сказал: «Ну, Вы ж понимаете, что сейчас со всеми этими лозунгами – типа «Демократия. Либерализм. Частная собственность» – людей-то не соберешь! Три процента, да и всё. Вот мы и решили, что надо менять лозунги…»

Я кивнул. Конечно, я знал, что в Пермском крае СПС вместо дурацких лозунгов «Демократии и либерализма» просто и доверительно обещала пенсионерам повысить пенсии в 2,5 раза.

А Каспарову я задал совсем простой вопрос. Я спросил Гарри – «Вы правый или левый?» Гарри неожиданно долго мялся, почти как герой Соломина в ответ на вопрос «Вы шпион?» Из его сумбурного ответа можно было понять, что сам он такое деление – «на правых и левых» считает устаревшим, что «в экономике он – правый, а в социальной политике – левый» и еще пара не менее диковинных утверждений.

Очевидно, политическое кредо Каспарова сводится к требованию налоги снижать, а социальные выплаты повышать…

И тут-то мне и открылся секрет! Я понял, почему в зале мало девушек! Ведь оба дискутанта только прикидывались «правыми», а на самом деле оба – самые откровенные ЛЕВЫЕ! Едва ли дамы могли это понять и выразить словами, но в том и прелесть этих небесных созданий, что им это и не требуется: БАБА, как известно, СЕРДЦЕМ ЧУЕТ!

Нам, мужикам, нужно долго, часами слушать пустопорожний треп двух «капитанов затонувших кораблей», а большая часть девушек заранее ПОЧУЯЛИ, что будет «диалог левых» – и просто не пришли.

Итог дебатов прост: СПС вслед за «Яблоком» окончательно ушла с правого фланга, поглотив при этом РПР.

Потешные «националисты» Поткина – не в счет. Правый фланг пуст.

Куда бедной девушке податься? (2006)