YouTube перестанут замедлять на новогодние каникулы

Власти решили сделать подарок россиянам на Новый Год – с 09:00 31 декабря в России прекратится замедление YouTube, причём пользоваться западным видеохостингом без ограничений можно будет вплоть до 23:00 14 января.

В пресс-релизе подчёркивается: доступ к сервису для россиян замедлился или вообще стал невозможным, поскольку корпорация Alphabet, владеющая видеохостингом, уже два года не обновляет инфраструктуру кеширующих серверов. Тем не менее, в правительстве «нашли способ временно обойти незаконные ограничения, установленные видеохостингом и дискриминирующие российских пользователей».

«Воспользоваться YouTube в период новогодних праздников можно будет на полной скорости, без всяких ограничений. Если же признаки замедления в этот период сохранятся, просим сообщить об этом по горячей линии, обязательно указав название своего провайдера», – уточняется в документе.

Как ожидается, после 14 января проблемы с инфраструктурой YouTube в России вернутся в полном объёме. Граждан вновь просят воспользоваться горячей линией, если замедление YouTube у их провайдера окажется недостаточным после праздников.

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