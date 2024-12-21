Авиакомпании изучают идею брать дополнительную плату с пассажиров с избыточным весом

Уже более 15 лет большинство авиакомпаний взымают дополнительную плату с пассажиров за сверхнормативный багаж. Ну а как быть, если многие пассажиры (иногда их число достигает 50 % зарегистрированных на рейс) являются обладателями избыточного веса, что, вполне естественно, сказывается на расходах топлива?

Проблема постепенно обретает вполне определенные очертания — руководство некоторых авиакомпаний изучает возможность введения «налога на жир», как уже сделал в 2013 году авиаперевозчик Samoa Air. Их коллеги из Finnair ведут себя более осторожно, предлагая пассажирам добровольно взвешиваться, чтобы иметь информацию о загрузке лайнера и ее влиянии на расход топлива.

Исследователи из Университета Нью-Гэмпшира под руководством профессора Маркуса Шукерта решили выяснить, насколько общий вес самолета влияет на экологию и, если такая зависимость существует, согласны ли пассажиры платить за свой избыточный вес.

В проведенном опросе участвовали мужчины старше 36 лет (70,5 % из опрашиваемых), которых разделили на две условных группы — до и более 72 кг. Результаты распределись следующим образом: 42,1 % респондентов весом менее 72 кг высказались за учет массы тела, из тех, кто оказался тяжелее — всего 26,3 %.

Более половины участников с большим весом предпочли оставить все, как есть — существующий стандарт, который учитывает только вес багажа и ручной клади (не более 23 кг), а если меньше, то пассажир получает скидку от авиакомпании.

Однако почти половина участников опроса согласилась с «налогом на жир», при этом самые полные с весом более 100 кг (22,1%) по-прежнему предпочли «стандарт», чтобы не платить лишние деньги. Около 60 % респондентов заявили, что акцентирование внимания на весе людей приведет к дискриминации и оставит нерешенными важные социальные проблемы — их уровень доходов и доступ к здоровой пище.Источник — University of New Hampshire