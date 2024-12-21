Китайские гирлянды способны передавать шифровки азбукой Морзе

Исследователи бытовой электроники обнаружили, что дешёвые китайские гирлянды способны передавать шифровки.

Даже самое примитивное устройство стоимостью 300-400 рублей может сканировать параметры электрической сети, подслушивать разговоры и перехватывать трафик из открытых WiFi-сетей.

Как оказалось, микросхемы, установленные в такие гирлянды, содержат вредоносный код, который активизируется примерно через 10-15 дней после первого включения. Устройство начинает передавать информацию, мигая азбукой Морзе, – таким образом, чтобы получить важные сведения, достаточно стоять у окна жертвы.

Достоверно зафиксированы случаи, когда гирлянды пытались передать подслушанный рецепт салата «Оливье» с ананасами и код для получения кожуха бензопилы в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Эта информация, как отмечают технические блогеры, может попасть не только в руки китайской разведки – её может перехватить «буквально любой прохожий».

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