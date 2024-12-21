 

Мнение «аналитика»: О большом обломе… 10 миллионов — мимо кармана?

21.12.2024, 17:30, Разное
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Так тоже в жизни бывает. Только что перед носом маячил большой куш. Аж на 10 лямов, если считать в зелёных американских президентах. И всего-то надо было руку протянуть, чтобы его взять. Ан, нет!

Старик Джо #Байден и здесь всех переиграл, с***ка…

Ох, чую, задаст он ещё всем жару в оставшийся месяц.

Делегация американского Госдепа прибыла в Сирию. И поехала прямиком к новому прогрессивному лидеру Сирии Ахмеду аль-Шарау. За голову которого Соединённые Штаты объявили награду в 10 млн долл. И чуть меньше — за информацию о его местонахождении. Эти #деньги наверняка пригодились бы госдеповским служащим, большинство из которых вскоре выпнут на мороз. Была бы прибавка к #пенсии.

Но — нет.

Не случилось, не склалось.

Пришлось просто поработать за обычную ставку.

Потому что #США отозвали предложение вознаграждения в 10 млн долл. за содействие в аресте этого самого Ахмеда аль-Шараа, лидера вооруженного движения «Хайят Тахрир аш-Шам». Оно до сих пор формально запрещено как террористическая организация во многих странах, в том числе в США и в России. Но вот сам Ахмед аль-Шараа, больше известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, – теперь внезапно не террорист, а респектабельный джентльмен, с которым можно и нужно вести дела.

Помощница госсекретаря Барбара Лиф, возглавлявшая делегацию, назвала обсуждение с аль-Шараа очень продуктивным и сказал, что он произвел на нее впечатление «прагматичного» человека. Помимо неё в комплиментах «прагматику» рассыпались посланник президента Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс и советник бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Дэниэл Рубинстайн.

Представитель Госдепартамента сообщил, что на переговорах обсуждались «принципы политического транзита» в Сирии и «видение будущего страны и того, как Соединённые Штаты могут её поддержать». Ну, попутно, наверное, #нефть затронули: Америка «своего» не упустит.

В общем, переобулся Вашингтон зачотно, что есть, то есть.

И вот эти люди осуждали Россию за контакты с запрещёнными в России талибами?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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