Мнение: Эпитеты Зеленского

Трамп к эксперименту готов

На Прямой линии самое, конечно, потрясающее и инфернальное – любовные воркования Путина насчет его любимого «Орешника», ну и высшая точка его орешниковских славословий – предложение «провести эксперимент». «Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы» – заявил Путин.

Писали, что когда предложение об «эксперименте» от нашего любознательного естествоиспытателя дошло до Зеленского, он отреагировал коротко и нецензурно, как это описали в российской прессе, «встретил оскорблением». Зеленский вроде как использовал слово «довбо..б», украинская версия русского мата.

Но проведем свой «эксперимент», только мысленный. По ходу Прямой Линии Путин, как многие отметили, неоднократно заявлял о своем горячем желании провести переговоры с Трампом, причем безо всяких условий. Представим, что Трамп на них согласится, и первым делом предложит Путину… провести эксперимент. Мы, дескать, разработали новую улучшенную модель ракеты «Томагавк», и ему не терпится предложить Путину спор: что ваше «русское ПВО» будет бессильно против его новейшего Томагавка!

«Предлагаем вам, РФ, определить какой-нибудь объект для поражения в Москве (ну, скажем, Патриаршьи Пруды, или Рублевку), сосредоточить туда все свои силы ПВО и ПРО, все свои С300, С 200, С400 и С500, а мы нанесем туда удар „Томагавком“ и посмотрим, что будет. Я, Трамп, к такому эксперименту готов!»

Вопрос: каким бы словом отреагировали на предложение про такой «Эксперимент» в Кремле? Только словом долбо..б – или прозвучало бы что-то и покрепче в адрес дядюшки Донни?