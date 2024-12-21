 

В Англии возвели элитный жилой комплекс рядом с трассой «Формулы-1»

21.12.2024, 16:05, Разное
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Те, кто привык смотреть престижные автогонки по телевизору, даже не представляют, насколько это захватывающее зрелище, когда можешь непосредственно присутствовать на них.

Именно эта идея легла в основу созданного 4 года назад в Великобритании жилого комплекса Escapade Silverstone по проекту компании Twelve Architects. Комплекс состоит из 60 расположенных в три яруса резиденций, при этом первый ряд выделяется особым дизайном… и расположен всего в 12 метрах от гоночной трассы Формулы-1.

Как заявлено в пресс-релизе компании: «Каждое здание первого ряда расположено под своим особенным углом, отчего создается ощущение, будто оно подхватывает попутный ветер от проносящихся рядом автомобилей».

Из следующего ряда домов открываются виды на трек и окружающую местность. Их внутренний интерьер состоит из 2-4 спален и более мелких помещений, разделенных звукоизолирующими передвижными стенами.

Помимо жилого сектора в Escapade Silverstone есть ресторан, бар и бассейн с тренажерным залом. Информация о ценах отсутствует, но речь наверняка идет о значительных суммах.

Источник &#8212 Escapade Silverstone


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