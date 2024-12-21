 

Дешевле найти похожего: продюсеры отечественных сериалов не заинтересованы в цифровых копиях актёров

21.12.2024, 15:33, Разное
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В российском сериальном кинематографе пока не будет цифровых копий актёров – по словам продюсеров, намного дешевле снимать оригинал, а если речь идёт об умершем человеке, то можно просто найти кого-нибудь похожего.

Источник в отрасли рассказал, что российский зритель куда более лояльнее западного и спокойно относится к исчезновению любимых героев или смене состава.

– Было дело… В сериале «След» пришлось на несколько серий заменить исполнителя одной из главных ролей – вообще никто ничего не заметил. Потом прокапали оригинального актёра, подумали, подумали и решили оставить дублёра. Он лучше справлялся, по крайней мере свои первые 300-400 серий держался молодцом, – вспомнил собеседник издания.

Даже если зрителям полюбится тот или иной артист, проще будет найти визуально похожего человека – и не обязательно профессионала, считает продюсер, попросивший не называть его фамилии. Если потребуется выучить человека с подходящими внешними данными «худо-бедно играть на камеру», это всё равно выйдет дешевле, чем создавать цифрового двойника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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