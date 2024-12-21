 

РЖД провели презентацию двухэтажной «Авроры»

21.12.2024, 14:25, Разное
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После вчерашней демонстрации обновленного «Сапсана» в РЖД решили не останавливаться и сегодня на платформе столичного Ленинградского вокзала провели презентацию скоростного пассажирского поезда «Аврора», отличающегося двухэтажными вагонами.

Стандартный состав «Авроры» будет включать вагоны с базовой и улучшенной компоновкой, один комфортабельный СВ-вагон, вагон для людей-инвалидов и вагон-бистро. Одновременно поезд сможет перевозить около 1200 человек.

Интерьер новой «Авроры» выполнен в нераздражающих серых с голубыми и бежевыми тонами, которые эффектно дополнены площадным освещением в стиле так называемого «звездного неба». Конечно, все места имеют USB-порты и розетки, необходимые для подзарядки мобильной техники.

Также сообщается об эффективных системах кондиционирования и очистки воздуха, биотуалетах и о дополнительном пространстве для размещения ручной клади с багажом.

«Аврора» уже завтра отправится в свою первую коммерческую поездку и на постоянной основе будет ходить между Москвой и Питером. Как ранее сообщали в РЖД, поездка на «Авроре» по этому маршруту займет порядка 5,5 часа.


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