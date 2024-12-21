 

Рупор кремлевской пропаганды: Космические хищения

21.12.2024, 13:30, Разное
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Космические хищения.

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере заместителю генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олегу Фролову и его соучастникам, сообщили нам в СК РФ.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 млн рублей бюджетных средств.

Суд арестовал недвижимость по делу замглавы Роскосмоса, обвиняемого в хищении 435 млн руб., сказано в материалах расследования. Арест наложен на земельный участок в Подмосковье и пять нежилых помещений.

Ох как смертная казнь то нужна, ох как нужна…

PS. Вчера также приняли чиновника из Курской области, который был связан с вопросом строительства укреплений в Курской области. Там ущерб составил 178 млн. рублей. Собственно, вот просто представьте себе объемы воровства в особо крупных размерах и наличие смертной казни за это самое воровство. Мы бы увидели много смертных приговоров, если бы не мораторий…

Источник: Colonel Cassad


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