 

Рупор кремлевской пропаганды: Без знания русского языка детей мигрантов не будут брать в школы

21.12.2024, 11:50, Разное
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Совфед одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Совет Федерации (Совфед) на пленарном заседании 20 декабря одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.
Для зачисления в учебное заведение детям нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, до обучения не допустят.
Разработать материалы для теста, критерии оценки, а также определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор. Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
Закон не носит запретительный характер, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, он нацелен на создание условий для изучения русского языка и получения образования детьми мигрантов.

Матвиенко добавила, что когда дети не знают русского языка, но при этом должны осваивать программу, это создает для учителей большие сложности.
Накануне, 19 декабря, во время прямой линии эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что с ребенком, который не владеет русским языком, придется заниматься отдельно и за это кто-то должен будет платить.

Также Совфед одобрил законы о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период контракта, об увеличении штрафов за нарушение ПДД, об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и другие.

https://ruitunion.org/posts/2024-12-20-we-were-exposed/ – цинк

С русским языком для мигрантов понятно, там скорее удивляло, что до сих пор брали без знания языка..
Ну а пожизненное наказание за вооруженный мятеж это отложенная реакция на мятеж Пригожина.

Источник: Colonel Cassad


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