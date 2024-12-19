 

Новосибирские специалисты открыли вирус, сохраняющий молоко

19.12.2024, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новосибирские биоинженеры открыли специальный вид вируса, представляющий собой бактериофаг со способностью уничтожать все те бактерии, из-за которых портится сырое и даже пастеризованное молоко, хранящееся даже при низких температурах.

Как известно, хранить сырое молоко требуется при низкой температуре, но часто все портит появление природных бактерий псевдомонад, попадающих молоко и достаточно стремительно в нем размножающихся, выделяя при это ряд термостабильных ферментов в виде протеаз и липаз. Причем эти самые ферменты могут сохраняться в молоке даже после проведенной термообработки и такое молоко к употреблению уже негодно.

Одной из методик сохранения сырого молока стало применение бактериофагов (то есть бактериальных типов вирусов), имеющих способность убивать нежелательные виды бактерий. Но на сегодняшний день о них весьма мало информации, которую в основном можно найти лишь в зарубежных исследованиях.

Серьезный прорыв в этом направлении совершили специалисты из Новосибирска, открывшие и охарактеризовавшие новый тип бактериофага, эффективно уничтожающего протеолитические псевдомонады при любых температурах. Получен данный бактериофаг из проб воды из реки Катунь, которая протекает на Горном Алтае.

При этом был проведен тщательный анализ биологических свойств этого фага, а также полный его геном, подтвердивший, что данный вирус может разрушать самые разные штаммы псевдомонад и способен предотвращать возможное загрязнение молока бактериями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Мнение: Квадратная «Алёнка», кондитеры гребут деньги лопатой и польза тёмного шоколада

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Задний левый дверь

19.12 / Мнение: Страна НБС

19.12 / Открыто благотворное влияние паров мазута на человеческий организм

19.12 / Первая пилотная зона для тестирования 5G запущена в Москве

19.12 / «Европротокол» распространят на драки и грабежи

19.12 / Личное: “Сильный, с зашкаливающим интеллектом”

19.12 / Призраки Pac-Man использовали уникальные игровые стратегии еще в 80-х годах

19.12 / МИД призвал россиян воздержаться от использования образа Бармалея на новогодних утренниках

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кино про Незнайку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика