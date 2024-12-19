Новосибирские специалисты открыли вирус, сохраняющий молоко

Новосибирские биоинженеры открыли специальный вид вируса, представляющий собой бактериофаг со способностью уничтожать все те бактерии, из-за которых портится сырое и даже пастеризованное молоко, хранящееся даже при низких температурах.

Как известно, хранить сырое молоко требуется при низкой температуре, но часто все портит появление природных бактерий псевдомонад, попадающих молоко и достаточно стремительно в нем размножающихся, выделяя при это ряд термостабильных ферментов в виде протеаз и липаз. Причем эти самые ферменты могут сохраняться в молоке даже после проведенной термообработки и такое молоко к употреблению уже негодно.

Одной из методик сохранения сырого молока стало применение бактериофагов (то есть бактериальных типов вирусов), имеющих способность убивать нежелательные виды бактерий. Но на сегодняшний день о них весьма мало информации, которую в основном можно найти лишь в зарубежных исследованиях.

Серьезный прорыв в этом направлении совершили специалисты из Новосибирска, открывшие и охарактеризовавшие новый тип бактериофага, эффективно уничтожающего протеолитические псевдомонады при любых температурах. Получен данный бактериофаг из проб воды из реки Катунь, которая протекает на Горном Алтае.

При этом был проведен тщательный анализ биологических свойств этого фага, а также полный его геном, подтвердивший, что данный вирус может разрушать самые разные штаммы псевдомонад и способен предотвращать возможное загрязнение молока бактериями.