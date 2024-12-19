Мнение: Квадратная «Алёнка», кондитеры гребут деньги лопатой и польза тёмного шоколада

1. Многие любят квадратный шоколад: вроде бы состав тот же, но кажется, будто он вкуснее обычного. Раньше такой шоколад делали преимущественно немцы, Риттер Спорт, но теперь этот форм-фактор осваивают и наши кондитеры.



В августе на фабрике «Красный Октябрь» начали выпускать квадратные шоколадки «Алёнка» (ссылка). Тогда они были доступны в фирменных магазинах, а теперь продаются везде.

Фабрика «Красный Октябрь» была основана тоже немцем. Предприниматель Фердинанд Теодор фон Эйман (Фёдор Карлович Эйнем) переехал в Россию и создал у нас образцовое производство. Эйнем потом умер в Берлине, но завещал себя похоронить в Москве, что и было сделано. В 1922 году отобранную у наследников Эйнема фабрику «Товарищество Эйнема» большевики переименовали в свою честь.

Кстати, Альфред Риттер, производитель Риттер Спорт, с русского рынка в 2022 году уходить отказался — наш рынок для немецкой компании очень важен. Немцы приняли компромиссное решение: продают шоколад в России, но при этом часть выручки жертвуют киевским боевикам (ссылка).

Горячие головы, пожалуй, предложили бы выгнать на этом основании Риттер Спорт с полок русских магазинов совсем. Но нет, так нельзя. Во-первых, государство не должно грабить частный бизнес, если только он не преступает определённую черту, которую Альфред Риттер ещё не переступил. Во-вторых, налогов и пошлин в России Альфред Риттер платит гораздо больше, чем жертвует на «гуманитарные» киевские нужды.

2. Тимофей Мартынов провёл на своём сайте, СмартЛабе, традиционный опрос — «как себя чувствует бизнес». В целом всё нормально, местами плохо, но у многих даже хорошо. Из интересного — если квалифицированные кадры нанять можно, то с условными дворниками и уборщицами беда. Нижний сегмент рынка труда пуст, выгребли всех, кто в принципе был готов работать руками. Цитирую (ссылка):



Контрактный клининг для юр.лиц. Стерильный рынок труда. Свободных кадров нет. Не могу укомплектовать штат на новые объекты из расчета 5т.р./смена у дворника, 4т.р/смена — уборщица.

Ещё из интересного — русские кондитеры продолжают грести деньги лопатой. Предположу, что не в последнюю очередь из-за китайского спроса. Русские сладости справедливо считаются в Китае деликатесом, китайцы ценят наши конфеты и шоколад за качество и за вкус:



Кондитерская фабрика в Сибири. Спрос отличный. Персонала не хватает. Найти работников сложно, хотя зарплата 5 лет удвоилась. Расходы на оборотку выросли, но не критично. Малый бизнес всегда дорого занимал. Тем более удалось взять льготный кредит от государства под 5%. Цены повышают сети очень легко. Вижу, что могу легко перекладывать расходы на потребителя. Интересно, что жесткие дискаунтеры (Светофор) проседают, а сети типа Лента, Магнит, Ашан увеличивают продажи. Доходы [у населения] растут, и потребителям больше нравятся красивые современные магазины. Год ожидаю такой же, как и 2024. Битва за персонал будет продолжатся. Расходы на оборотку будут расти, но справимся. Вижу в высокой ключевой ставке и отсутствии персонала плюсы для себя. В такой ситуации новым конкурентам неоткуда просто взяться.

3. Американские учёные выяснили, что не всякий шоколад одинаково полезен (ссылка):

Проанализировав огромное число данных, учёные установили: регулярное потребление темного шоколада связано с более низким риском развития сахарного диабета второго типа. В то время как любители сладкого молочного шоколада чаще набирают лишний вес и страдают диабетом.

«Шоколад, получаемый из бобов какао-дерева (Theobroma cacao), входит в число продуктов с самым высоким содержанием флавонола и является популярным лакомством во всем мире», – отмечают учёные в своей статье в специализированном журнале BMJ. Именно наличие флавоноидов делает шоколад продуктом, благотворно влияющим на сосуды: он снижает артериальное давление. А ещё – является натуральным мягким антидепрессантом, поскольку улучшает настроение.

Ещё одно неожиданное положительное свойство темного шоколада – он воздействует на кишечный микробиом как пребиотик, меняя его в лучшую сторону. Это приводит и к улучшению общего состояния организма, и укрепляет иммунитет.

Приводятся и конкретные цифры: утверждается, что употребление тёмного шоколада 5 раз в неделю снижает риск сахарного диабета второго типа на 20% (ссылка). Отсюда вытекает мораль: всё зло не от шоколада, а от молока.