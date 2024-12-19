Мнение: Страна НБС

В России нет и никогда не было партий типа “Зеленых”, которые за защиту окружающей среды – и иногда жаль, что нет. Впрочем, правильнее сказать короче – “в России нет и никогда не было партий”, что тоже жаль. Вообще, если бы были “Зеленые”, им бы сам бог велел возбудиться по поводу того, как в Черном море разломились пополам два РЕЧНЫХ танкера с мазутом.

Вообще, в нашей стране под лозунгом НБС – основой идеологии страны и народа – люди иногда как-то слишком истово, буквально понимают эти три слова, “Надо Быть Скотом”. Вот как сейчас – взяли да изгадили целое море, вылили в него 8 тыс. тонн мазута. Мазут – это же такая жуткая гадость, липкая, черная, вонючая грязь, от которой хрен отмоешься. Зачем мы Крым аннексировали, идиоты? Чтобы в мазуте купаться?

Пишут, что в стране переизбыток мазута, и его загрузили на баржи просто с тоски, оттого что негде было его хранить, использовали это корабли как плавучий склад. Но, типа, не учли, что баржи речного типа нельзя выгонять в открытое море в периоды зимних штормов, в России никогда не умели строить прочные плавучие посудины, надо же было иметь понимание и стараться не дышать на хрупкую советскую продукцию.

Но нет, по обычаю, “понадеялись на русский авось”. Авось не переломится! И не угадали – как раз переломились. Экипаж не спасли, всё содержимое вылилось. С другой стороны – страна три года взрывает и рушит всё подряд, поджигает, топит, выпускает кишки всему живому – какая тут еще охрана окружающей среды? Снявши голову – по волосам не плачут. Партии “Зеленых” в РФ нечего делать.

Черное море жалко.