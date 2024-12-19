 

Первая пилотная зона для тестирования 5G запущена в Москве

19.12.2024, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве запущена пилотная зона для тестирования сети 5G — для ее развертывания применено отечественное телекоммуникационное оборудование. Демо-центр 5G можно найти на ВДНХ в павильоне «Умный город».

Как уточняется, использование российских базовых станций 5G от компании «Иртея» обеспечивает высокую скорость передачи данных (загрузка в среднем составляет 1,3 Гбит/с), а также низкие задержки.

Московская 5G-зона — это первая в стране технологичная телеком-площадка, работающая исключительно на российском оборудовании. Она позволяет разработчикам проводить реальные тесты своих решений, а производителям 5G-оборудования получать от них обратную связь.

Также отмечается, что в столичной лаборатории 5G, помимо сверхскоростного доступа к Сети, предлагается и другое оборудование в виде 5G-видеокамер и 5G-модемов, а также предоставляется доступ к облачным решениям, относящимся к площадке.

Напомним, на днях глава Минцифры Максутом Шадаевым объявил о том, что течение пяти лет в 16 российских городах заработают сети 5G.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / «Европротокол» распространят на драки и грабежи

19.12 / Личное: “Сильный, с зашкаливающим интеллектом”

19.12 / Призраки Pac-Man использовали уникальные игровые стратегии еще в 80-х годах

19.12 / МИД призвал россиян воздержаться от использования образа Бармалея на новогодних утренниках

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кино про Незнайку

19.12 / Иноагентов обяжут выставлять маркировку при передаче сообщений через факс и телетайп

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВВП по ППС 2024

19.12 / Кастомная Лада получила V-образный двигатель из моторов от 16 бензопил

19.12 / Янукович и Асад подрались в очереди за колбасой

19.12 / НАТО: корректировка границы с Сирией военным путём – внутреннее дело Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика