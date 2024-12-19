Первая пилотная зона для тестирования 5G запущена в Москве

В Москве запущена пилотная зона для тестирования сети 5G — для ее развертывания применено отечественное телекоммуникационное оборудование. Демо-центр 5G можно найти на ВДНХ в павильоне «Умный город».

Как уточняется, использование российских базовых станций 5G от компании «Иртея» обеспечивает высокую скорость передачи данных (загрузка в среднем составляет 1,3 Гбит/с), а также низкие задержки.

Московская 5G-зона — это первая в стране технологичная телеком-площадка, работающая исключительно на российском оборудовании. Она позволяет разработчикам проводить реальные тесты своих решений, а производителям 5G-оборудования получать от них обратную связь.

Также отмечается, что в столичной лаборатории 5G, помимо сверхскоростного доступа к Сети, предлагается и другое оборудование в виде 5G-видеокамер и 5G-модемов, а также предоставляется доступ к облачным решениям, относящимся к площадке.

Напомним, на днях глава Минцифры Максутом Шадаевым объявил о том, что течение пяти лет в 16 российских городах заработают сети 5G.