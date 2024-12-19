 

«Европротокол» распространят на драки и грабежи

19.12.2024, 17:33, Разное
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Россия может стать первой страной в мире, где преступления, которые не привели к серьёзным последствиям для потерпевшего, будут оформлять непосредственно стороны конфликта, в рамках аналога «европротокола».

Инновационный пакет поправок к законам сейчас разрабатывают в Минюсте. Чиновники считают, что их идея поможет разгрузить органы внутренних дел и суды.

– Концепция очень простая: если никого не убили, тяжкого вреда здоровью не причинили, стороны друг к другу претензий не имеют и готовы это зафиксировать документально, прямо на месте можно подписать бумагу, – поясняет источник в рабочей группе. – Соответственно, если потом потерпевший передумает и обратится в полицию, ему откажут в возбуждении дела на основании того, что он претензий не имел и подпись свою поставил.

Ожидается, что в течение года после принятия поправок число фиксируемых лёгких преступлений в России снизится в 3-4 раза. Улучшение показателей позволит выписать множество премий и вручить тысячи наград.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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