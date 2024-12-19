Призраки Pac-Man использовали уникальные игровые стратегии еще в 80-х годах

В оригинальной игре Pac-Man, выпущенной в 1980 году, призраки не просто безликие злодеи, которые охотятся за главным героем. На самом деле, это уникальные персонажи с индивидуальным интеллектом. Четыре призрака Пинки, Блинки, Инки и Клайд были запрограммированы разработчиками на различное поведение. Это придавало (и придает) игре непредсказуемость, делает ее интересной и увлекательной. Таким образом, все призраки действуют в игре согласно своей особой стратегии.

Блинки (красный призрак) – неутомимый преследователь. Он стремится всегда поймать Pac-Man и становится еще агрессивней после того, как тот поглощает определенное количество гранул. Пинки же (розовый призрак) – мастер засады. Вместо прямого преследования она стремится перехватить Pac-Man, метя в точку на шаг впереди него.

Инки (голубой призрак)– самый непредсказуемый. В зависимости от ситуации он может выбрать «преследование» или «хаотичное блуждание» — как Клайд. Клайд (оранжевый призрак) – самый двойственный персонаж. Иногда он преследует Pac-Man, а иногда становится пассивным. Эта нестабильность вносит в игру еще больше непредсказуемости.

Такой подход к искусственному интеллекту в играх был революционным для своего времени. Он сделал из простых кучек пикселей на экране полноценных персонажей, обладающих своим характером и поведением.Источник — Techspot