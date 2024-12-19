 

МИД призвал россиян воздержаться от использования образа Бармалея на новогодних утренниках

19.12.2024, 15:33, Разное
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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «неуместным и политически недальновидным» приглашение актёров, изображающих Бармалея, на детские новогодние праздники. По её словам, это может еще сильнее осложнить и без того непростые отношения с руководством Сирии.

«Понимаете, там (в Сирии – ред.) немало наших гражданских специалистов, офицеров, которые выполняют свой долг, – объяснила позицию МИД Захарова. – К чему эти Бармалеи на праздниках? На что делается намёк, какие мысли закладываются в головы детям? Что если человек с бородой и в камуфляже, то непременно бандит? Вот талибы были у нас в Москве – и ничего, почти никто не умер. Нужно к таким вопросам подходить дипломатически, а не рубить сплеча».

Захарова привела ряд альтернатив, которые могут порадовать юных россиян в новогодние праздники. Среди них – Три поросёнка, старуха Шапокляк и Карлик Нос. Эти образы могут использоваться без всякой опаски, поскольку отношения России с Украиной и странами ЕС «уже некуда портить».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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