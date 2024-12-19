Рупор кремлевской пропаганды: ВВП по ППС 2024

Данные МВФ по ВВП по паритету покупательной способности населения на конец 2024 года.

1. Китая – 33, 1 трлн.

2. США – 29,2 трлн.

3. Индия – 16 трлн.

4. Россия – 6.9 трлн.

5. Япония – 6.6 трлн.

6. Германия – 6 трлн.

7. Бразилия – 4,7 трлн.

8. Индонезия – 4,7 трлн

9. Франция – 4.4 трлн.

10.Британия – 4.3 трлн.

Основная тенденция – БРИКС продолжает набирать вес, а Китай продолжает оставаться экономическим лидером.

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