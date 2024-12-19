Рупор кремлевской пропаганды: ВВП по ППС 2024
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Данные МВФ по ВВП по паритету покупательной способности населения на конец 2024 года.
1. Китая – 33, 1 трлн.
2. США – 29,2 трлн.
3. Индия – 16 трлн.
4. Россия – 6.9 трлн.
5. Япония – 6.6 трлн.
6. Германия – 6 трлн.
7. Бразилия – 4,7 трлн.
8. Индонезия – 4,7 трлн
9. Франция – 4.4 трлн.
10.Британия – 4.3 трлн.
Основная тенденция – БРИКС продолжает набирать вес, а Китай продолжает оставаться экономическим лидером.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет