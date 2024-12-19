 

Рупор кремлевской пропаганды: ВВП по ППС 2024

19.12.2024, 13:30, Разное
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Данные МВФ по ВВП по паритету покупательной способности населения на конец 2024 года.

1. Китая – 33, 1 трлн.
2. США – 29,2 трлн.
3. Индия – 16 трлн.
4. Россия – 6.9 трлн.
5. Япония – 6.6 трлн.
6. Германия – 6 трлн.
7. Бразилия – 4,7 трлн.
8. Индонезия – 4,7 трлн
9. Франция – 4.4 трлн.
10.Британия – 4.3 трлн.

Основная тенденция – БРИКС продолжает набирать вес, а Китай продолжает оставаться экономическим лидером.

Источник: Colonel Cassad


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