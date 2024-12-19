 

Кастомная Лада получила V-образный двигатель из моторов от 16 бензопил

19.12.2024, 12:45, Разное
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Студия Garage 54 представила свое новое творение – автомобиль ВАЗ-2101 с нестандартным 16-цилиндровым двигателем. Умельцы не стали брать готовый мотор, а создали его с нуля. Для этого им потребовалось 16 моторов от бензопил немецкого бренда Hüter Technik.

Все основные узлы Лада остались родными, переделан только двигатель. После демонтажа всего лишнего моторы от бензопил установили на специальную раму, где они сообща вращают коленвал через зубчатую передачу. Моторы расположены по V-образной схеме, их суммарный объем составляет 928 куб. см, а мощность достигает 72 л.с. Почти то же самое, что у оригинального двигателя этого автомобиля, с его 1,5 л и 80 л.с.

Необычный двигатель имеет длину 130 см, поэтому моторный отсек пришлось увеличить. Моторы от бензопил очень шумные и много дымят, поэтому капот оставили открытым. Автомобиль способен разогнаться до 60 км/ч, правда, на это ему потребуется целых 26 секунд. Как и все дизайнерские творения, он предназначен для восхищения и удовлетворения любопытства, а не реальной эксплуатации.

Источник &#8212 Garage 54


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