 

НАТО: корректировка границы с Сирией военным путём – внутреннее дело Израиля

19.12.2024, 9:33, Разное
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Страны НАТО не видят проблем в том, что израильская армия занимает всё больше территории Сирии и не считают это нарушением международного права, заявили в пресс-службе альянса.

По словам секретаря НАТО, представителя Германии Марка Лейзерова, сейчас на Ближнем Востоке происходит «корректировка границ» и альянс не считает возможным вмешиваться в этот процесс.

– Коррективка границ с одним из соседних государств, даже если это делается военным путём, в любом случае остаётся внутренним делом Израиля. Североатлантический альянс с уважением относится к суверенному праву Израиля реализовывать превентивные оборонительные меры на границе и за её пределами, если это необходимо, – сказал Лейзерова.

В пресс-службе НАТО также напомнили, что Сирия не входит в альянс и не может рассчитывать на любые меры поддержки или посредничества, особенно с учётом отсутствия в стране легитимного президента.

– Существует государство Израиль и существуют определённые территории, на которых осуществляются определённые маневры с целью обеспечения безопасности государства Израиль. Ничего в международном праве не запрещает проводить такие действия, любой стране гарантировано право на самооборону, в том числе превентивными, упреждающими шагами, – добавил представитель НАТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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