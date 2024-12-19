 

Стало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью

19.12.2024, 8:20, Разное
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После известия о смерти бывшего мужа певица Анна Седокова оказалась в больнице. Ее госпитализировали в состоянии аффекта, как сообщают СМИ. Певица до сих пор находится в стационаре и никаких комментариев не дает.

Когда Седокова узнала о произошедшем, то записала видеоролик, в котором сообщила, что в последнее время жила “словно в аду” и попросила не трогать их семью и поберечь ее маленького сына от всего этого.

По одной из версий, баскетболист Тимма Янис свел счеты с жизнью после того, как не смог поздравить бывшую жену с днем рождения, который артистка отмечала 16 декабря. Теперь стало известно, что перед тем, как покончить с собой, спортсмен отправил своей любимой подарок. На прощание Анна получила от Тиммы большой букет из 101 розы, как рассказал журналистам продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, ради певицы Тимма Янис оставил свою прежнюю семью, где рос его родной сын. По слухам, он очень любил Седокову, но иногда позволял себе “походы налево”. Отношения пары напоминали вулкан. Они несколько раз расставались и снова сходились. В начале декабря Седокову и Яниса развели в московском суде. Янис так и не смог смириться с разводом.


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