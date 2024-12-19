 

В Китае разработали лазерный дрон, способный резать броню

19.12.2024, 7:50, Разное
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Группа китайских специалистов из Оборонного научно-технического университета НОАК (NUDT) под руководством Ли Сяо, известного также, как «Безумный Ли», разработала беспилотную ударную систему, оснащенную лазером мощностью 1 кВт с длиной волны 1080 нм. Речь идет о лазере 4-го класса, обычно использующемся для сварки, резки и сверления металла.

Лазерная система состоит из мобильной наземной станции и беспилотника. Наземная станция генерирует мощный (1 кВт) импульс для передачи на беспилотник, выполняющий роль лазерного ретранслятора. На нем установлены две напоминающие телескопы трубки, одна из которых «ловит» лазерный луч в инфракрасном диапазоне и передает на вторую трубку, посылающую луч в цель.

Как утверждает Ли Сяо, мощности такого лазера достаточно, чтобы мгновенно ослеплять солдат противника, испарять и воспламенять ткани, пластик, дерево и даже резать металл. В перспективе, при мощности лазера 1 кВт достаточно 17 секунд, чтобы проплавить броневую плиту толщиной 2,5 см.Источник &#8212 South China Morning Post


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