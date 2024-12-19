 

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

19.12.2024, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мини-блинчики с красной икрой и авокадоИнгредиенты:

  • 100 г муки
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • 1 спелое авокадо
  • Сок лимона
  • Красная икра
  • Укроп для украшения

Приготовление:

  • Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.
  • Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.
  • На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.

    • Тосты с кремом из сыра и красной икройИнгредиенты:

    • Багет или ржаной хлеб
    • 200 г сливочного сыра
    • 1 ст. л. лимонного сока
    • Соль и перец по вкусу
    • Красная икра
    • Зелень для украшения

    Приготовление:

  • Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.
  • Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.
  • Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.

    • Капкейки с красной икрой и сыромИнгредиенты:

    • 150 г муки
    • 1 ч. л. разрыхлителя
    • 2 яйца
    • 100 мл молока
    • 100 г тертого сыра (например, пармезан)
    • Красная икра
    • Зелень для украшения

    Приготовление:

  • Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.
  • Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.
  • После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.

    • Яйца с красной икрой и соусом тартарИнгредиенты:

    • 6 яиц
    • 100 г майонеза
    • 1 ст. л. каперсов
    • 1 ст. л. лимонного сока
    • Красная икра
    • Укроп для украшения

    Приготовление:

  • Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
  • Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.
  • Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.
  • Сверху положите красную икру и украсьте укропом.

    • Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыромИнгредиенты:

    • Лаваш
    • 200 г творожного сыра
    • 1 огурец
    • Красная икра
    • Зелень (петрушка или укроп)

    Приготовление:

  • На лаваш равномерно распределите творожный сыр.
  • Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.
  • Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.
  • Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.

    • Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    19.12 / В Китае разработали лазерный дрон, способный резать броню

    19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Абхазия попросила бесплатное электричество

    19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Давние союзники

    19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Успеновка “вернулась” домой

    19.12 / Мнение «аналитика»: О приключениях северных корейцев в России… Теперь уже без шуток?

    19.12 / Мнение: Робот-шар с пистолетом, китайские андроиды и русские беспилотные войска

    18.12 / Мнение: Восемь причин, по которым бесплатные квартиры — это зло

    18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Как вербуют молодых да ранних…

    18.12 / Мнение: Гугл против русских разработчиков, импортозамещение серверов и подорожание электричества в России

    18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Допрос убийцы генерала Кириллова

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика