Рупор кремлевской пропаганды: Давние союзники

Связи между Соединенными Штатами и Италией уходят корнями во времена Древнего Рима (с) Дональд Трамп

Не секрет, что американские гегемонисты очень любят аллюзии на Римскую Империю, с которой ассоциируют США.

Недавние "Мегалополис" и "Гладиатор 2" в том числе про эти отсылки. Но в данном случае получилось еще комичнее.

PS. А как часто вы думаете о Римской Империи?

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