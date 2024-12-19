Рупор кремлевской пропаганды: Давние союзники
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Связи между Соединенными Штатами и Италией уходят корнями во времена Древнего Рима (с) Дональд Трамп
Не секрет, что американские гегемонисты очень любят аллюзии на Римскую Империю, с которой ассоциируют США.
Недавние "Мегалополис" и "Гладиатор 2" в том числе про эти отсылки. Но в данном случае получилось еще комичнее.
PS. А как часто вы думаете о Римской Империи?
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Источник: Colonel Cassad
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