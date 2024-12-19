Мнение: Робот-шар с пистолетом, китайские андроиды и русские беспилотные войска

1. Робот-полицейский, по мнению китайских разработчиков, должен выглядеть не как неуклюжий американский Робокоп, а куда более эргономично и красиво – см. заглавную картинку (ссылка):



В прошлом месяце Logon Technology представила автономного робота RT-G. В рекламном ролике RT-G преодолевает сложные препятствия, такие как грязь и вода. Но главный его навык — патрулирование городских улиц. Оснащенный передовыми системами искусственного интеллекта, робот способен идентифицировать и обезвреживать преступников, что открывает новые перспективы в сфере обеспечения общественной безопасности.

Изначально воспринятый как маркетинговый ход, RT-G быстро превратился из концепции в реальное устройство. Спустя всего два месяца после презентации эти роботизированные патрульные уже появились на городских улицах, работая в паре с сотрудниками полиции. В сети появились видео, на которых автономный сферический робот следит за порядком — преследует подозреваемого и сбивает его с ног.

RT-G может работать на суше и в воде, а также выдерживает удары до четырех тонн. При весе 125 кг робот разгоняется до 35 км/ч и пригоден для экстремальных условий — от пересеченной местности до грязи.

Что касается искусственного интеллекта, RT-G распознает лица для идентификации преступников и обнаружения беспорядков. Робот способен как оповестить правоохранительные органы, так и самостоятельно обездвижить нарушителей с помощью встроенного нелетального пистолета, который стреляет сетью. Еще он оснащен распылителями слезоточивого газа, гранатами и устройствами для создания звуковых помех, что обеспечивает адаптивность в различных сценариях.

Честно говоря, я бы не хотел чтобы меня обезвреживал этот шар. Мне кажется, как минимум несколько рёбер эта бешеная гиря задержанному сломает.

2. Китайские разработчики ходячих роботов тоже не отстают от американских инженеров (ссылка):

Гуманоидный робот третьего поколения MagicBot был представлен в январе. Он призван конкурировать с Atlas компании Boston Dynamics. MagicBot обладает 42 степенями свободы. Его манипуляторы поднимают грузы массой до 20 кг, а общая грузоподъемность робота составляет 40 кг. Благодаря использованию прочных, но легких материалов, MagicBot энергоэффективен. Он может непрерывно работать в течение пяти часов без подзарядки при выполнении различных задач, включая ходьбу и манипуляции.

В предыдущих видео дистанционно управляемый робот жарил зефир на гриле, аккуратно складывал детскую одежду, поливал растение и танцевал под живую музыку. А еще показал фокус — превратил яйцо в шар. Все это продемонстрировало его ловкость и приспособляемость в обращении с небольшими предметами.

3. Впрочем, пока это всего лишь красивые прототипы, экспериментальные образцы. В большую серию они ещё не пошли. А вот в России уже официально создаётся новый род войск — войска беспилотных систем (ссылка). При этом за последние три года наша армия получила огромный реальный опыт применения боевых беспилотников. Наши китайские товарищи подобным похвастаться не могут — к возвращению Тайваня в родную гавань они готовятся пока что бесконтактно, на тренировочных полигонах.