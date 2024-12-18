Мнение: Восемь причин, по которым бесплатные квартиры — это зло

В советские времена было много чего хорошего — экологически чистый пенопласт из молочной пены, крепкий наваристый бензин, ягоды размером с кота. В том же ряду, как безусловное благо, перечисляют обычно и бесплатные квартиры.

Оно и понятно: сейчас, при здоровом капитализме, за среднюю зарплату можно купить 0,75 квадратного метра жилья. За скромную квартиру площадью в 50 метров придётся выложить 67 средних зарплат, то есть три года работы семьи из двух человек (ссылка). Одна мысль о том, что раньше можно было получить то же самое бесплатно, отключает логический контур мозга и вызывает рефлекторную мечтательную улыбку.

На самом деле, однако, бесплатные квартиры были скорее злом, и вот почему.

Причина 1. Бесплатное разбазаривают

Отправка научных работников на ручной неквалифицированный труд по уборке картошки — настоящее безумие. Однако, как верно заметил Достоевский, «ко всему-то человек-подлец привыкает». Мы уже не можем удивляться советским доцентам с кандидатами, которые ковырялись в грязи на колхозных полях, так как мы слишком давно знаем про это жуткое явление и привыкли к нему, как к чему-то обыденному.

Вместе с тем, повторюсь, массовый выгон советских горожан на поля — это безумие, дикий и нелепый со всех точек зрения ритуал. Причина же, по которой это безумие никто и не думал прекращать, очевидна — бесплатность. Советский чиновник чувствовал себя, как в компьютерной игре: он мог сначала обвести мышкой сотню-другую учёных, а потом ткнуть правой кнопкой на близлежащее колхозное поле, приказав им копать. Для него это было бесплатно.

Забивать микроскопом гвозди глупо только в том случае, если это ваш микроскоп, который вы купили за свои деньги. Если это чужой микроскоп, то забивать им гвозди аморально, но не глупо.

Так и с бесплатными квартирами. Распределяющие легко ими разбрасывались, напрасно расходуя дефицитный ресурс. К примеру, недавно мы с вами обсуждали воспоминания режиссёра Данелии — в одном из эпизодов актёр Леонов зашёл в исполком, и «нужному человечку», на которого он указал, немедленно подарили квартиру. Даже не в формате взятки, а просто так, в качестве широкого жеста — потому что для зампреда исполкома квартиры были бесплатными.

Причина 2. Бесплатное — это коррупция

Бесплатные ресурсы провоцируют не только на разбазаривание, но и на воровство. Сейчас, при капитализме, украсть квартиру сложно, так как каждая квартира стоит сколько-то миллионов рублей, эти деньги кому-то принадлежат, и все движения учитываются. Менеджер застройщика не может втихую переписать квартиру на своего знакомого, так как для этого ему придётся или открыто украсть деньги у честного покупателя, или открыто украсть квадратные метры у своей организации. И то, и то, сразу же будет замечено: покупатель завопит, если лишится денег, а начальство начнёт расследование, если лишится предназначенной к продаже площади.

В СССР украсть бесплатную квартиру было гораздо легче с чисто бухгалтерской точки зрения. Она же бесплатная, поэтому чиновник не крадёт ничего вещественного, когда за взятку в 800 рублей ставит в очереди Пупкина перед Лупкиным. Лупкин заявить в милицию о краже не может, так как он за квартиру ничего не платил, она бесплатная. Государство тоже ничего не теряет, так как государство в любом случае собиралось выдать кому-нибудь эту квартиру бесплатно. По факту, конечно, Лупкин теряет, и ещё как, да вот только в милицию ему идти не с чем.

Цитирую, например, из воспоминаний читателей (ссылка):

Мы жили в коммуналке, отец работал на стройке, и ему каждый год обещали дать трехкомнатную квартиру на семью из 4 человек.

Потом всякий раз оказывалось, что выделенные на трест квартиры уходили всяким «хорошим людям» из числа родственников и друзей начальства.

И снова обещания — в следующем году точно будет квартира, давай, вкалывай дальше. Так мы развал СССР и встретили в коммуналке.

Причина 3. Бесплатное — это несправедливо

Бесплатные квартиры были уравновешены в СССР бесплатным трудом. Бесплатно работаешь годами на предприятии, получая вместо нормальной зарплаты скромный паёк, а тебе в обмен на это бесплатно выдают квартиру. Или не выдают. Или выдают, но не тебе, а твоему коллеге — лодырю и неумехе.

Система «всё складываем в общий котёл, а потом берём из общего котла» выгодна только двум категориям:

— тем, кто вкладывает в общий котёл мало, а забирает много;

— тем, кто распределяет «бесплатное», не забывая при этом и себя.

Тем, кто хорошо работает, такая система невыгодна. Список несправедливостей при раздаче советских квартир был огромен, поэтому я для краткости укажу только на четыре популярных сценария.

— учительница работала в школе всю жизнь, но так и умерла в коммуналке, так как у неё была комната на 7 метров, и государство считало, что этого достаточно;

— рабочий вкалывал всю жизнь как лось, но квартиры не получил, так как квартира у него изначально уже была, досталась от родителей;

— инженер стоял в очереди на квартиру 15 лет, а потом его вычеркнули из очереди, так как НИИ переехал в другой город;

— молодой балбес получил квартиру в 20 лет, так как его дядя отвечал за ведение квартирной очереди.

Причина 4. Бесплатное демотивирует

В капиталистическом обществе действует так называемая оферта, открытое предложение о заключении сделки. Суть капиталистической оферты следующая: «ты делаешь то, за что общество готово платить, и общество щедро тебе платит». Применительно к квартирам это значит, что каждый может напрячься, заработать денег и купить, например, квартиру. Поэтому многие люди при капитализме реально вкалывают, выкладываются на работе на все 100%.

В социалистическом обществе такой оферты не было: связь между интенсивностью труда и размером вознаграждения была очень зыбкой. Поэтому многие и не напрягались: им не было смысла делать за смену 50 качественных деталей вместо 10 деталей, выточенных кое-как. Рабочий знал, что за ударный труд ему дадут не квартиру, а тумаков — чтобы не подставлял товарищей под повышение норм.

Причина 5. Бесплатное — это платное, только плохо подсчитанное

Есть старый анекдот. Цыганский юноша просит маму дать ему денег, чтобы сводить девушку в ресторан. Озвучить конкретную сумму он затрудняется, поэтому мама в итоге показывает ему двумя пальцами: «возьми из пачки вот столько».

«Бесплатные» квартиры в СССР зачастую оплачивались именно так, на глазок. Сейчас квартира стоит конкретную сумму — допустим, 8 млн рублей. В СССР квартиры выдавали через процедуру доисторической мены, как будто меняя пушнину на благовония: дескать, ты что-нибудь там делай, а мы как-нибудь тебя будем в очереди двигать.

Как итог, получался жуткий разброс «цен». Для получения квартиры кто-то тратил 100 рабочих часов, а кто-то тратил 100 тысяч рабочих часов, но даже после этого квартиры не получал.

Некоторые лукавые блогеры пишут, что среднее ожидание в очереди на квартиру составляло в СССР, допустим, всего лишь 10 лет. Однако если бы было так, то в среднем квартиру в СССР получали в 28 лет (через 10 лет после совершеннолетия), а к 40 годам, допустим, квартиры были бы у всех. В реальной жизни жили очень тесно: многие пенсионеры встретили крах СССР в коммуналках, отработав перед этим 40+ лет на советскую власть, но квартиры так и не получив. Другие жили в семейных коммуналках: в якобы отдельных квартирах, где общую площадь делили несколько поколений одной семьи. Допустим, бабушка с дедушкой, мама с папой и два их взрослых сына. Разделиться на 4 квартиры, как это было бы при капитализме, они зачастую не могли — из-за превышения метража не ставили в очередь на жильё.

Причина 6. Бесплатным нельзя владеть

Сейчас народ избалован, поэтому думает, будто получение квартиры — это получение квартиры целиком, причём в полную собственность. В СССР было не так. Жилец квартиры назывался «ответственным квартиросъёмщиком», а не владельцем. При этом получение новой «бесплатной» квартиры обычно сопровождалось отбором предыдущей квартиры или комнаты. Была комната 20 метров, выдали квартиру в 35 метров, комнату отобрали в пользу государства. Итого плюс 15 метров, что, конечно, тоже хорошо, но под определение «выдали бесплатную квартиру» всё же не подходит.

Также советским гражданам запрещено было владеть несколькими квартирами, а обмен квартир был полулегален и сильно затруднён. Сдавать квартиры в аренду тоже было непросто — даже во многих случаях незаконно.

Сейчас у многих две-три квартиры или больше. В СССР такое было невозможно, и это, опять-таки, сильно демотивировало. Зачем напрягаться, если государство всё равно все излишки отберёт?

В комментариях рассказывали историю: молодая семья поехала на комсомольскую стройку и, работая в невыносимых условиях советского бардака, заработала на маленькую кооперативную квартиру. Через некоторое время на заводе начали раздавать бесплатные квартиры, и эту кооперативную квартиру… заставили сдать государству. Получилось так:

Семья Лупиных пила водку и расслаблялась. Она получила от завода двушку, переехав в неё из общаги.

Семья Пупиных вкалывала в режиме папы Карло, экономила на всём и купила кооперативную квартиру. Она получила… ровно такую же двушку, а однушку вынуждена была сдать.

Кстати, напомню, что для покупки кооперативной квартиры нужно было встать в очередь, а для этого нужно было иметь прописку и дефицит площади. Просто так купить кооперативную квартиру было в общем случае нельзя.

Причина 7. Бесплатное — низкокачественное

Достаточно пролистать подшивку Крокодила, чтобы увидеть, в каком жутком состоянии сдавались квартиры жильцам. Огромные щели, кривые поверхности, небрежная кладка, мусор в стенах и перекрытиях… кто помнит, тот помнит.

При этом советские строители были разными: среди них хватало нормальных, ответственных работников. Проблема была в плохой организации работ, в вечном дефиците инструментов, материалов и, будете смеяться, времени. «Долгострой» — советское слово, однако долгострой не исключал суеты. Из-за постоянного бардака строители то скучали без дела, то лихорадочно гнали брак, чтобы успеть уложиться в дедлайн, выполнить план.

Ну и так как всё это было бесплатным, то есть без хозяина строительной компании и без требовательных клиентов с деньгами, за качеством никто особо не следил. Квартиры-то были бесплатными, а дарёному коню в зубы не смотрят. Бери, что дают, и в том районе, где дают — даже если на новых улицах грязь по колено, а до ближайшего автобуса полчаса пешком через лес с волками. Не хочешь брать? Тогда поставим в конец очереди, и жди следующего варианта ещё 10 лет.

Причина 8. Бесплатное — значит, не хватает

Начиная со сталинских времён СССР в два-три раза, а иногда ещё сильнее отставал от капстран по площади жилья. Когда в СССР было 10 квадратных метров на человека, в условных Финляндии или Германии было 20-30 метров, а в условных США — около 50 метров.

Сейчас, для сравнения, у нас около 30 квадратных метров на человека, то есть вдвое больше, чем в лучшие годы СССР. Предвосхищая популярную реплику — нет, конкретно тут сваливать всё на Гитлера нельзя: в 1940 году у нас было 5 метров на человека, а в 1945 году осталось 4 метра на человека. Ленин и Сталин вообще условиями жизни народа не интересовались, в строительство жилья всерьёз не вкладывались, а после 1953 года дома строили медленно, так как они были бесплатными.

Если бы советским людям разрешили строить квартиры и покупать их за деньги — не в вырожденном варианте неуклюжих «кооперативов», а на нормальных коммерческих условиях — будьте уверены, живущие на головах друг у друга граждане очень быстро разрешили бы жилищный вопрос.

Исторический факт. Ленинград встретил развал СССР в положении столицы коммуналок — в коммунальных квартирах страдал от тесноты весь центр города, около миллиона человек. Но как только квартиры стали платными, народ — несмотря на лихое и нищее ельцинское время — повалил из коммуналок в отдельные квартиры с такой скоростью, что за несколько лет почти все коммуналки были успешно расселены. Уже к концу 1990-х в коммуналках остались по большей части или те, кто не хотел покидать коммуналки принципиально, или арендаторы, снимающие задёшево комнаты в историческом центре.

Подведу итог

Много лет назад я стоял на Сенной площади и ел блин с рубленным мясом. Ко мне подошёл молодой человек с характерной внешностью мелкого преступника, протянул мне 5 тысяч рублей и начал что-то говорить. Даже не дослушав заготовку жулика, я немедленно попросил его удалиться прочь.

«Бесплатные квартиры» в СССР были ровно таким же жульническим предложением и, кстати, от ещё более криминализированных людей. Если бы я попал каким-то образом в компанию красных экстремистов в 1918 году, и если бы я рискнул отстаивать в этом клубке скорпионов интересы русского народа, я бы предложил оставить квартиры платными. Потому что бесплатные квартиры — это зло, причём в первую очередь для тех наивных душ, которым кажется, будто бесплатные квартиры — это ужас как хорошо.