Рупор кремлевской пропаганды: Как вербуют молодых да ранних…

Охота на русского осинтера

Продолжаем просвещать молодых osint-еров, как не попасть в "вербовочную воронку" западных специальных служб, и не превратиться в транслятора их нарративов.

Одна из распространенных технологий – заставить вас посещать интернет-ресурс прокси-организации с регулярной периодичностью, то есть вовлечь цель в свои круги. Как это можно сделать? Просто, прикрутить какой-то осинт-инструмент и скормить ЛОМам в целевой стране, как какая-то уникальная "плюшка", без которой вы не сможете жить. Что происходит:

1. Вы, молодой специалист, увидели на популярном тг-канале ссылку на осинт-инструмент. С регулярной периодичностью, посещаете сайт прокси-структуры, например интернет-расследователей. Пользуетесь их инструментом. А значит что? В ваших глазах растет доверие к этому сервису и авторитетность прокси. Параллельно оставляете свои цифровые следы и историю запросов.

2. Периодически на этой странице вам подсовывают новости, баннеры, посты…

3. Вы и не замечаете, как также начинаете распространять ссылку на этот "уникальный" инструмент, параллельно распространяя и по своей аудитории их нарративы.

4. Вам подсовывают задания, челенджи, чтобы еще глубже завлечь вас в сети, понять ваши сильные и слабые стороны и в дальнейшем завербовать.

5. Все вы в ловушке – распространяли нарративы противника, делали "тестовые" задания. Вербовка.

6. Госизмена. Тюрьма.

https://t.me/rtechnocom/3448 – цинк

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