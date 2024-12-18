 

Рупор кремлевской пропаганды: Как вербуют молодых да ранних…

18.12.2024, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Охота на русского осинтера

Продолжаем просвещать молодых osint-еров, как не попасть в "вербовочную воронку" западных специальных служб, и не превратиться в транслятора их нарративов.

Одна из распространенных технологий – заставить вас посещать интернет-ресурс прокси-организации с регулярной периодичностью, то есть вовлечь цель в свои круги. Как это можно сделать? Просто, прикрутить какой-то осинт-инструмент и скормить ЛОМам в целевой стране, как какая-то уникальная "плюшка", без которой вы не сможете жить. Что происходит:

1. Вы, молодой специалист, увидели на популярном тг-канале ссылку на осинт-инструмент. С регулярной периодичностью, посещаете сайт прокси-структуры, например интернет-расследователей. Пользуетесь их инструментом. А значит что? В ваших глазах растет доверие к этому сервису и авторитетность прокси. Параллельно оставляете свои цифровые следы и историю запросов.

2. Периодически на этой странице вам подсовывают новости, баннеры, посты…

3. Вы и не замечаете, как также начинаете распространять ссылку на этот "уникальный" инструмент, параллельно распространяя и по своей аудитории их нарративы.

4. Вам подсовывают задания, челенджи, чтобы еще глубже завлечь вас в сети, понять ваши сильные и слабые стороны и в дальнейшем завербовать.

5. Все вы в ловушке – распространяли нарративы противника, делали "тестовые" задания. Вербовка.

6. Госизмена. Тюрьма.

https://t.me/rtechnocom/3448 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Гугл против русских разработчиков, импортозамещение серверов и подорожание электричества в России

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Допрос убийцы генерала Кириллова

18.12 / «Трамп и здесь нам обеспечит марсианские условия» – Маск отказался от программы дальних космических полётов

18.12 / Духовник Минтруда: чрезмерная тяга к повышению зарплаты может считаться грехом

18.12 / В Китае начались испытания необычного робота-полицейского

18.12 / Мнение «аналитика»: О детских обидках взрослых людей… Зачем они гадят себе в шаровары?

18.12 / При покупке новогодней ели россиянам придётся заплатить утилизационный сбор

18.12 / Мнение: Первые залпы войны с ковидной мафией

18.12 / Мнение «аналитика»: О последней милости… Байден ещё и… того?

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержан убийца генерала Кириллова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика