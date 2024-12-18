 

«Трамп и здесь нам обеспечит марсианские условия»: Маск отказался от программы дальних космических полётов

18.12.2024, 19:33, Разное
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Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания прекращает подготовку полётов к Красной планете. По мнению предпринимателя, грядущее президенство Трампа и так создаст на Земле «условия, приближенные к марсианским».

В своей соцсети X Маск напомнил: весь XX век ведущие государства мира стремились развивать самые передовые технологии для того, чтобы люди рано или поздно оказались посреди бесплодной пустыни, жизнь в которой невозможна без скафандра.

«Путь этот был тернист и со множеством препятствий, а после распада СССР и окончания холодной войны даже стало казаться, что интерес к теме угас. Возвышенная цель становилась все дальше», – констатировал он.

Однако события последних лет и усилия множества людей, добавил Маск, позволяют рассчитывать, что устремления романтиков-мечтателей сбудутся в ближайшем будущем.

«Лично я убеждён, что Дональд [Трамп] обеспечит нам здесь марсианские условия в самые ближайшие годы, поэтому и поддерживал его на выборах. Ресурсы, высвободившиеся после закрытия космической программы, мы направим на обеспечение достойной жизни на Новом Марсе для всех, кто этого заслуживает», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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