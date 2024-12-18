Духовник Минтруда: чрезмерная тяга к повышению зарплаты может считаться грехом

Начальник департамента Минтруда по нравственно-воспитательной работе с человеческими трудовыми ресурсами отец Аркадий (в миру Аркадий Юрченков) предупредил россиян о том, что чрезмерное стремление к повышению зарплаты может стать помехой для попадания в рай.

По словам главного духовника министерства, если человек постоянно думает о своих доходах и ищет способы улучшить благосостояние, в таком поведении может усматриваться состав грехов, содержащихся в перечне смертных.

– В первую очередь это жадность, а за ней уже нередко паровозом идут зависть и гнев. С таким букетом в рай не попасть, какие бы смягчающие добродетели не имелись, – сказал он.

Отец Аркадий добавил, что в нынешних «сложных условиях» россияне проходят важное испытание, посланное свыше, и от того, как они его пройдут, будет зависеть не только их благополучие, но и вещи намного важнее – благополучие страны, как игрока на мировой арене, и её образ в глазах мира. В этих условиях, считает он, думать о зарплатах – «не только мелочно, но и преступно».

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