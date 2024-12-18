 

Духовник Минтруда: чрезмерная тяга к повышению зарплаты может считаться грехом

18.12.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начальник департамента Минтруда по нравственно-воспитательной работе с человеческими трудовыми ресурсами отец Аркадий (в миру Аркадий Юрченков) предупредил россиян о том, что чрезмерное стремление к повышению зарплаты может стать помехой для попадания в рай.

По словам главного духовника министерства, если человек постоянно думает о своих доходах и ищет способы улучшить благосостояние, в таком поведении может усматриваться состав грехов, содержащихся в перечне смертных.

– В первую очередь это жадность, а за ней уже нередко паровозом идут зависть и гнев. С таким букетом в рай не попасть, какие бы смягчающие добродетели не имелись, – сказал он.

Отец Аркадий добавил, что в нынешних «сложных условиях» россияне проходят важное испытание, посланное свыше, и от того, как они его пройдут, будет зависеть не только их благополучие, но и вещи намного важнее – благополучие страны, как игрока на мировой арене, и её образ в глазах мира. В этих условиях, считает он, думать о зарплатах – «не только мелочно, но и преступно».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / В Китае начались испытания необычного робота-полицейского

18.12 / Мнение «аналитика»: О детских обидках взрослых людей… Зачем они гадят себе в шаровары?

18.12 / При покупке новогодней ели россиянам придётся заплатить утилизационный сбор

18.12 / Мнение: Первые залпы войны с ковидной мафией

18.12 / Мнение «аналитика»: О последней милости… Байден ещё и… того?

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержан убийца генерала Кириллова

18.12 / Абхазия: у России есть 72 часа, чтобы возобновить бесплатные поставки электроэнергии

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый год в Красноармейске

18.12 / 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

18.12 / Робот-баскетболист Toyota CUE забросил мяч в кольцо с рекордных 25 метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика