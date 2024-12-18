В Китае начались испытания необычного робота-полицейского

В коммерческой зоне в Вэньчжоу, в провинции Чжэцзян на юго-восточном побережье Китая, полицейские патрули получили усиление в виде необычных роботов сферической формы. Это полицейская модель на базе платформы Rotunbot RT-G от компании Logon Technology. Такие роботы разрабатывались для преодоления бездорожья – они имеют широкое пятно касания с грунтом, гироскопическую стабилизацию и герметичный корпус для форсирования водных преград.

Робот весит 125 кг, он может разгоняться до 35 км/ч за 2,5 секунд и вполне сносно маневрирует. Конструкция достаточно прочная, чтобы скатиться по лестнице или упасть с высоты до полуметра. Но в этом и ее минус – робот слишком тяжел, чтобы преодолевать крутые подъемы, он не способен перешагнуть через препятствие, а чтобы спастись от него, преступнику достаточно подняться по той же лестнице.

Для ориентации в пространстве робот-полицейский использует все доступные на сегодня датчики, включая ультразвуковое сканирование местности и камеры. Он всегда знает, где находится сам, и что есть рядом, а потому избегает наезда на препятствия, включая движущиеся объекты. Опять же, в этом его определенный минус – робот игнорирует грязь, снег и мусор, поскольку они не помеха для его движения, но они могут запачкать камеры и датчики, «ослепив» его.

По требованиям полиции робота оснастили нелетальным вооружением. На него можно установить не просто мощную сирену, а акустические излучатели для рассеивания толпы. Робот является носителем баллонов со слезоточивым газом и дымовых шашек и может применять сетеметы. На крайний случай массивная и скоростная машина действует как таран, так как умеет эффективно преследовать и сбивать людей на открытом пространстве — или пробивать бреши в баррикадах.Источник — Rotunbot