 

В Китае начались испытания необычного робота-полицейского

18.12.2024, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В коммерческой зоне в Вэньчжоу, в провинции Чжэцзян на юго-восточном побережье Китая, полицейские патрули получили усиление в виде необычных роботов сферической формы. Это полицейская модель на базе платформы Rotunbot RT-G от компании Logon Technology. Такие роботы разрабатывались для преодоления бездорожья – они имеют широкое пятно касания с грунтом, гироскопическую стабилизацию и герметичный корпус для форсирования водных преград.

Робот весит 125 кг, он может разгоняться до 35 км/ч за 2,5 секунд и вполне сносно маневрирует. Конструкция достаточно прочная, чтобы скатиться по лестнице или упасть с высоты до полуметра. Но в этом и ее минус – робот слишком тяжел, чтобы преодолевать крутые подъемы, он не способен перешагнуть через препятствие, а чтобы спастись от него, преступнику достаточно подняться по той же лестнице.

Для ориентации в пространстве робот-полицейский использует все доступные на сегодня датчики, включая ультразвуковое сканирование местности и камеры. Он всегда знает, где находится сам, и что есть рядом, а потому избегает наезда на препятствия, включая движущиеся объекты. Опять же, в этом его определенный минус – робот игнорирует грязь, снег и мусор, поскольку они не помеха для его движения, но они могут запачкать камеры и датчики, «ослепив» его.

По требованиям полиции робота оснастили нелетальным вооружением. На него можно установить не просто мощную сирену, а акустические излучатели для рассеивания толпы. Робот является носителем баллонов со слезоточивым газом и дымовых шашек и может применять сетеметы. На крайний случай массивная и скоростная машина действует как таран, так как умеет эффективно преследовать и сбивать людей на открытом пространстве — или пробивать бреши в баррикадах.Источник &#8212 Rotunbot


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Духовник Минтруда: чрезмерная тяга к повышению зарплаты может считаться грехом

18.12 / Мнение «аналитика»: О детских обидках взрослых людей… Зачем они гадят себе в шаровары?

18.12 / При покупке новогодней ели россиянам придётся заплатить утилизационный сбор

18.12 / Мнение: Первые залпы войны с ковидной мафией

18.12 / Мнение «аналитика»: О последней милости… Байден ещё и… того?

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержан убийца генерала Кириллова

18.12 / Абхазия: у России есть 72 часа, чтобы возобновить бесплатные поставки электроэнергии

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый год в Красноармейске

18.12 / 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

18.12 / Робот-баскетболист Toyota CUE забросил мяч в кольцо с рекордных 25 метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика