Мнение «аналитика»: О детских обидках взрослых людей… Зачем они гадят себе в шаровары?

Возвращаясь к истокам. Много сейчас болтают о том, что на переломе веков русские «сильно обиделись» на Запад за унижения 1990-х. Хотя именно Запад протянул тогда им, сирым и голодным, руку помощи. А ещё говорят, что не все русские, а только «кремлёвские», разбогатев на дорогой нефти, обиделись на западных лидеров. Мол, не принимают нас как равных себе. Отсюда и Мюнхенская речь Путина, и #Крым, и нынешний #кризис.

А могли бы терпеть и торговать!

А не вот это вот всё…

Нация-«обиженка»!

И вожди её…

Это удобное объяснение хорошо тем, что льёт воду на мельницы и бальзам на сердца. А плохо же оно тем, что невероятно лживо от начала и до конца. Впрочем, тут уже глава МИД Сергей Лавров детально всё распедалил Такеру Карлсону.

Если же вы хотите увидеть настоящую нацию-«обиженку», обратите взор по другую сторону поребрика.

Центр Юлиуша Мерошевского (до 2022 года назывался «Центр русско-польского диалога имени Юлиуша Мерошевского) опубликовал социологическое исследование, где говорится, что симпатии украинцев к Польше и полякам снизились с 83% в 2022 году до 41% в 2024-м. Более чем вдвое, притом что именно Варшава была и остаётся самым последовательным сторонником Украины в её боротьбе с Россией и русскими.

Цифры интересные.

Дело в том, что оба украинских «майдана» позиционировались — и реально были! — неким экзистенциальным выбором Украины и украинцев между Польшей и Россией. Выступали двумя полюсами притяжения всё ещё формирующейся украинской нации. Аргументы за Польшу были такие: поляки культурней (это неправда) и богаче (в 2014 году были на одном уровне, сейчас, конечно, разрыв есть).

А теперь украинцы «разочаровались» и в поляках. Более того, обиделись на них. Например, за то, что и в Польше уже большинство населения выступает за скорейший мир с Россией без репараций и контрибуций. А также без границ 1991 года. Ну и фоном идёт тема Волынской резни, за которую уже поляки обижены на бандеровцев.

Вообще говоря, тема обид и ответов на «обиды» пронизывает украинский социум снизу доверху. И вот уже венгерский министр иностранных дел сокрушается, что он предложил Владимиру Зеленскому уникальный план, которого не было на столе 1000 дней, а тот «в довольно беспрецедентной для дипломатии манере резко от этого отказался…».

Ну, да. Умение виртуозно посылать «обидчика» далеко на х***р высоко ценится в украиноязычной среде. И человек, в совершенстве овладевший этим искусством имеет там хорошие шансы на блестящую политическую карьеру. К слову, Владимир #Зеленский сполна продемонстрировал его за несколько лет до СВО, когда на саммите «Нормандской четвёрки» грубо хамил прямо в лицо Владимиру Путину, не стесняясь на Ангелы Меркель, ни Эмманюэля Макрона. «Президент мира», блин!

Ещё, конечно, можно вспомнить про «обиженную ливерную колбасу» в исполнении тогдашнего украинского посла в Германии. Про пацанские ответы из Киева главным спонсорам в духе «Заткнись и дай денег! И оружия тоже!». Но это уже детали. #Украина последовательно проявляет высокое искусство обидеться на каждого и разоср@ться со всеми.

Ну, как дети, ей-Богу.

Только вот это «сукины дети». Эгоистичные, злобные, обидчивые, мстительные и болезненно самолюбивые. А если учесть, что в их руках находятся совсем не детские «игрушки»…

Может, пора прозреть и начать перевоспитывать этих «обиженных деток»… всем миром?

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