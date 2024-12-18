При покупке новогодней ели россиянам придётся заплатить утилизационный сбор

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «Об утилизационном сборе в отношении деревьев, приобретаемых гражданами в преддверии новогодних праздников».

Согласно документу, с 18 декабря 2024 года при покупке искусственных и живых новогодних елей отечественного производства россиянам придётся дополнительно заплатить не менее 500 рублей.

– Мера призвана исключительно снизить вред, который наносится природе. Выбросы углекислого газа, связанные с производством и доставкой одной ели, сопоставимы с выхлопами от небольшого автомобиля, поэтому мы и решили навести порядок в этой сфере, – сказал вице-премьер по вопросам экологии Сергей Стрельцов.

Сумма утилизационного сбора определяется типом дерева. Стоимость живой ели отечественного производства теперь увеличится на 500 рублей, а искусственной – на 1000 рублей. Для импортных деревьев предусмотрены повышающие коэффициенты, например, сбор за норвежскую ель составит 5000 рублей, а за хвойную красавицу из Канады придётся доплатить 10 тысяч.

Все средства, собранные благодаря новому налогу, направят на строительство мусороперерабатывающих заводов и создание всероссийской системы раздельного сбора отходов. Планируется, что уже в 2040 году «ёлочный сбор» позволит запустить не менее трёх предприятий, соответствующих лучшим мировым стандартам.

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