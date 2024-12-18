Мнение: Первые залпы войны с ковидной мафией

При чем здесь Украина

Помните, как после ковида, когда уже стали проступать контуры этой грандиозной аферы, когда для мыслящих людей окончательно прояснилась полная бесполезность и несомненный вред всех этих локдаунов, карантинов и масок, когда начало доходить до широких масс, что некие жидкости, выдаваемые за «вакцины», на самом деле никогда никакими вакцинами не являлись – тогда в умах началось некоторое брожение, и люди стали перешептываться меж собой на тему – ой, что теперь будет!.. Оптимисты предвкушали, какое начнется неизбежное Потрясение Основ, сколько голов «всемирных авторитетов» полетят, как дружно отправятся в отставку правительства чуть ли не всех стран, в каком бледном виде предстанут «После Ковида» раздувшиеся, как клопы, всемирные корпорации из «Биг Фармы» – как только, мол, проведут честные беспристрастные расследования и выведут «за ушко да на солнышко» всех авторов и организаторов этого всемирного помешательства, на котором, правда, некоторые очень даже смогли погреть руки. «Так будет! – кричали оптимисты. – Ужо вам, проходимцы и мошенники из нашей так называемой Мировой Элиты, ваши ковидные преступления вопиют к небесам!»

Правда, вопли оптимистов с самого начала их «прозрения» всегда встречали возражения куда более уравновешенных и многочисленных «реалистов». Они крутили пальцами у виска и называли оптимистов сумасшедшими. Никаких, мол, расследований не будет, никто никого не станет выводить на чистую воду – это якобы никому не нужно. О вакханалии «ковидной эпидемии», бушевавшей в 2020-2022 гг., сопровождавшейся полным беззаконием и попранием прав человека во всем мире, а также попытками сломать весь механизм мировой экономики – люди предпочтут просто… забыть, как о каком-то досадном недоразумении. Никому ведь не захочется вспоминать «какими бы были наивными дураками», как и про то, как бесстыдные аферисты обвели всех вокруг пальца и заставили целые нации два года 24/7 ходить в намордниках безо всяких на то научных оснований. Ковидная страница истории человечества будет этим самым человечеством с облегчением перевернута, оно не оставит в памяти ни героев, ни мучеников, ни эпохальных открытий – но и никаких уроков для себя никто не будет извлекать. «Было-было-было, но прошло – огого, огого!» – как пела малоизвестная в мире певичка София Ротару, знаменитая гораздо менее, чем Тейлор Свифт.

Я подумал обо всем этом по ассоциации с недавним убийством генерала-«химика» в Москве, известного своими «разоблачениями американских биолабораторий» на территории Украины. Убийство настолько изощренное и вместе с тем нелепое, что оно буквально напрашивается на «конспирологическое» объяснение в упомянутом контексте. Я бы связал произошедшее с недавним нашумевшим Докладом Конгресса США с незатейливым названием «Об эпидемии коронавируса», опубликованным 4 декабря с.г.

В докладе впервые на столь высоком официальном уровне прозвучали признания в искусственном происхождении коронавируса в городе Ухань (Китай) – вот они, «американские биолаборатории» на территории других государств! – а также впервые, не из уст гонимых «ковид-диссидентов», но от имени высшего законодательного органа американского государства, была поставлена под сомнение необходимость локдаунов, карантинов и масок. В докладе прямо говорилось о «научной необоснованности» этих мер, хотя им безоговорочно следовали не только в США, но и, почитай, во всем мире (если точнее – везде, кроме Швеции и Белоруссии).

По сути, через это мы увидели, что в мире появилась сила – это Республиканская партия США, которая во всеуслышание объявила долгожданное оптимистами начало ОТКАТА в отношении ко всей «ковидной афере», к ее авторам и организаторам во всем мире.

Казалось бы – при чем здесь генерал Кириллов, который к тому же вроде бы никогда не был замечен в ковид-диссиденстве, да и вообще по всей биографии был, очевидно, верным «солдатом Путина»? Вполне возможно, что Кириллова подвела его сфера интересов – те самые «американские биолаборатории». Продолжение – на Вашем любимом Бусти, по ссылке – https://boosty.to/sapojnik. Читайте – будет горячо!