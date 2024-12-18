Мнение «аналитика»: О последней милости… Байден ещё и… того?





—Где умный человек прячет лист?

— В лесу.

— А если леса рядом нет?

— Он сажает лес. ©

Но правда всё равно всплывает.

Пишут, что уходящий американский президент Джо #Байден героически совершил рекордный акт помилования, освободив или смягчив наказание более чем полутора тысячам человек. И это ещё не предел. По традиции, новые акты милосердия могут быть в последний день пребывания хозяина Белого дома на своём посту.

О чём говорит такой масштаб?

Историк-алкоголик напоминает о том, откуда вообще пошла в Америке традиция президентских помилований.

Дело было так.

В 1775 году американские колонисты восстали против английского короля, посчитав, что Его коронованное величество совсем оборзел, вводя всё новые налоги и пошлины прямыми указами, не советуясь с населением колоний, хотя в метрополии налоги и пошлины вводились с одобрения парламента.

Пролог к восстанию — бунт жителей города Бостона, которые в 1773 году решили не растаможивать чай по новым тарифам, а просто утопили вновь прибывший груз: нет чая – нет пошлин. Мероприятие, известное теперь, как «Бостонское чаепитие», и определило главный принцип всего восстания и войны за независимость – никаких налогов без представительства (то есть, требовали утверждать налоги в законодательных учреждениях). Этому принципу и следовал Континентальный конгресс – первый орган власти, объединявший все восставшие штаты. Общих для всех штатов налогов не вводили, Континентальная армия воевала в долг.

Война закончилась победой и признанием независимости в 1787 году, страна объединилась в федерацию, избрала первого президента, а долги почему-то никуда не делись. Тогда ещё у американцев не было крупнейшего авианосного флота в мире, поэтому внешний долг не приносил экономической устойчивости. Но и денег федеральному правительству взять было особо неоткуда: федеральных налогов, следуя революционному принципу, не вводили.

В 1791 году, лет за 200 до изобретения соответствующего мема, ситуация с госдолгом США стала критической.

Немного подумав, администрация Вашингтона решила, что Американская революция окончена, а это значит, что и её принципы больше неактуальны, поэтому взяла и ввела общий федеральный налог на торговлю виски, до этого свободную. Что вызвало некоторое возмущение, а в западной части штата Пенсильвания даже мятеж, вошедший в историю как «Восстание из-за виски». Дело в том, что местным фермерам было выгоднее возить урожай уже в жидком виде, так как их угодья располагались за горной грядой Аппалачей, логистика была сложней, а новые налоги фактически разоряли производителей. По иронии, наиболее непримиримым с предательством лозунгов революции оказался округ с названием Вашингтон. Первых федеральных маршалов, явившихся с требованием платить налоги, там изваляли в дёгте и перьях, и отправили домой Прибывшее ополчение штата отбили силой.

В 1794 году, уже сам президент Джордж Вашингтон, не особо желая давить силой фермеров, в основном ветеранов войны за независимость, скрепя сердце объявил сбор общефедерального ополчения, которое и привело восставших к порядку. То есть, заставило платить налоги. А 16 оставшихся в живых лидеров вискарного восстания были осуждены к различным наказаниям, но практически тут же помилованы президентом.

Старый сентиментальный алкоголик Джордж Вашингтон сочувствовал бунтовщикам, как людям, отстаивающим свободы, на которых была основана эта страна. И как производителям виски он им тоже сочувствовал.

Так может и Джо Байден подмахнул акты милосердия уже хорошенько навискарившись?

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