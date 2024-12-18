 

40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

18.12.2024, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно православным верованиям, на 40 день после смерти определяется, где будет пребывать душа человека — в раю или в аду. Это решение Бога остается в силе до Страшного Суда. Душе человека особенно тяжело в это время, поэтому важна молитвенная поддержка от родных и близких. Нужно просить Всевышнего об отпущении грехов скончавшегося, чтобы его душа могла обрести покой.
Поэтому утро для близких Коробкова-Землянского началось с похода в храм.

А потом все поехали на Троекуровское кладбище. Цветов, корзин и венков здесь так же много, как и в день похорон Антона. От благодарных артистов, от коллег, от партнеров, от друзей… Один из самых красивых свежих венков – от “Европейской Медиагруппы”, где Антон Коробков-Землянский был директором по коммуникациям. Его ценили, уважали, любили. И уход Антона из жизни стал потрясением. Проститься с ним пришли Дмитрий Борисов, Андрей Малахов, Яна Чурикова, Юта. А через несколько дней соседом Антона Коробкова-Землянского по месту вечного упокоения стал певец Владимир Левкин…

Напомним, что еще 8 ноября Антон работал с SHAMAN на юбилейных творческих вечерах Игоря Крутого. И беды ничто не предвещало. А вечером 9 ноября Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире, он стал задыхаться. Супруга вызвала скорую и стала делать Антону массаж сердца, но прибывшие медики констатировали смерть. Официальной причиной кончины пресс-секретаря SHAMAN стал инфаркт миокарда.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Духовник Минтруда: чрезмерная тяга к повышению зарплаты может считаться грехом

18.12 / В Китае начались испытания необычного робота-полицейского

18.12 / Мнение «аналитика»: О детских обидках взрослых людей… Зачем они гадят себе в шаровары?

18.12 / При покупке новогодней ели россиянам придётся заплатить утилизационный сбор

18.12 / Мнение: Первые залпы войны с ковидной мафией

18.12 / Мнение «аналитика»: О последней милости… Байден ещё и… того?

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержан убийца генерала Кириллова

18.12 / Абхазия: у России есть 72 часа, чтобы возобновить бесплатные поставки электроэнергии

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый год в Красноармейске

18.12 / Робот-баскетболист Toyota CUE забросил мяч в кольцо с рекордных 25 метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика