Робот-баскетболист Toyota CUE забросил мяч в кольцо с рекордных 25 метров

Робот-баскетболист CUE от Toyota в очередной раз доказал свое превосходство, установив рекорд дальности броска в мировом зачете. Хотя броски по кольцу не входят в список приоритетных задач для гуманоидных роботов, команда разработчиков из Toyota неустанно совершенствует свое творение. CUE, шестое поколение робота-баскетболиста, удивил всех, продемонстрировав фантастически точный бросок с дистанции 24,55 метра.

Становление проекта CUE началось в 2017 году с горстки инженеров Toyota, которые, не имея опыта в робототехнике и искусственном интеллекте, взялись за амбициозную задачу создать машину, способную демонстрировать способности, сравнимые с человеческими. Проект CUE прошел долгий путь от первых демонстрационных бросков мяча на публичных мероприятиях до участия в соревнованиях с профессиональными баскетболистами.

В 2019 году CUE установил рекорд по количеству успешных последовательных бросков, забросив 2020 мячей подряд. Новая версия CUE, представленная в 2022 году, оснащена улучшенным искусственным интеллектом и способна точно определять положение мяча при каждом отскоке, что позволяет ему дриблинговать на любой площадке. А команда CUE продолжает стремиться к совершенству: их конечная цель – создать робота, который превзойдет текущий мировой рекорд дальности успешного броска, установленный спортсменами-людьми.

Источник — Toyota