 

Собравшаяся замуж за блогера Бородина заявила о возможности ЭКО

18.12.2024, 10:45, Разное
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Минувшим летом телеведущая Ксения Бородина наконец обрела свое женское счастье. На телепроекте “Последний герой”, который снимался на Алтае, она познакомилась с блогером Николаем Сердюковым. Мужчина не сразу покорил сердце звезды, но, пообщавшись с ним поближе, она призналась, что искала такого партнера всю жизнь.

Хейтеры бесконечно поливают пару грязью, выражая недоверие Николаю и опасаясь, что у него меркантильные намерения, а друзья Ксении признаются, что такой счастливой не видели девушку очень давно.

Пару недель назад Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца, на что она ответила согласием. Влюбленные сообщили, что свадьба, скорее всего, состоится в следующем году, поскольку требует тщательной подготовки. А пока им никто не мешает строить планы.

Так, в одном из интервью экс-ведущая “Дома-2” заговорила о детях. Она заявила, что совсем не против еще одного ребенка и не исключила для этого возможности ЭКО. Ксения сообщила, что ей без разницы, каким образом дети появляются на свет, ведь в конечном итоге результат один.

Напомним, 41-летняя Ксения Бородина уже воспитывает двоих дочерей: 15-летнюю Марусю и 8-летнюю Теону от предыдущих браков.


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