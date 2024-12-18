Суд оправдал мошенника, который оформлял кредиты на иноагентов

Басманный суд Москвы завершил рассмотрение громкого дела 36-летнего жителя столицы Гамлета Лерояна, который летом 2024 года оформил на оппозиционеров-иноагентов 32 займа в крупных российских банках.

Несмотря на то, что вина подсудимого была доказана следствием, судья принял решение полностью его оправдать — Лероян действовал «исходя из лучших побуждений», а часть средств перевёл на благотворительность посредством траты в букмекерских заведениях.

«Эти люди ведут русофобскую подрывную работу, поэтому не могут рассчитывать на те же условия защиты своих прав, что и честные граждане. Поэтому хоть они эти кредиты и не оформляли, вернуть их обязаны, пока другого не докажут», – сказал пресс-секретарь Басманного суда Ваган Оганян.

Общая сумма займов, которые оформил на иностранных агентов Лероян, составляет 102 миллиона 549 тысяч рублей. Часть кредитных договоров оформили под залог недвижимости.

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