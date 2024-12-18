 

В небе над Нью-Джерси нарастает количество неопознанных БПЛА

18.12.2024, 8:40, Разное
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С начала декабря в воздушном пространстве Нью-Джерси все чаще появляются неопознанные БПЛА, вызывая замешательство и страх у местных жителей и властей штата.

Первые тревожные сигналы об их появлении стали поступать из района военного полигона Пикатинни и принадлежащего Дональду Трампу гольф-курорта Бедминстер. Позже отчеты о встречах со странными аппаратами стали поступать и из других уголков штата, а также из соседних Пенсильвании и Нью-Йорка.

По заявлению властей, поведение загадочных беспилотников не содержит признаков иностранного вторжения — однако, в тоже время, они явно непохожи на беспилотники, которыми обычно пользуются любители FPV-дронов. По словам очевидцев, загадочные дроны активизируются с наступлением темноты и часто не включают бортовые огни, что делает их практически незаметными.

По сообщению представителя заксобрания штата, при попытках обнаружения с помощью радаров и вертолетов неопознанные объекты совершает маневры с целью уклониться от подобных «знаков внимания».

Источник &#8212 Techspot


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