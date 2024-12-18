Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу

После развода с Алсу Ян Абрамов, похоже, не страдает от нехватки женского внимания. У журналистов оказалась фотография, на которой предприниматель запечатлен в объятиях таинственной брюнетки. Позднее выяснилось, что эта женщина не просто близкий друг певицы, но и ее деловой партнер.

Недавно адвокат Александр Добровинский заявил, что у Алсу, скорее всего, появился новый возлюбленный, а Ян Абрамов стал самым завидным холостяком и весьма привлекательной партией для дам. Бизнесмен отвергает слухи о новых романах. Близкое окружение Абрамова утверждает, что он пока не готов к серьезным отношениям и все внимание уделяет своим детям и их образованию.

Несмотря на это, экс-супруга Алсу заметили в объятиях женщины. Позже выяснилось, что на снимке, который оказался в распоряжении журналистов, запечатлена подруга Алсу. Что происходит между этими двоими пока неясно, но на фото им довольно весело.

Яна Юхананова познакомилась с Алсу благодаря ее мужу. Позже певица пригласила девушку управлять пошивочным цехом своего ателье. Перед разводом она передала ведение бизнеса подруге. Стоит упомянуть, что на дне рождения Алсу именно эта особо держала торт, пока певица загадывала желание и задувала свечи.

На данный момент характер отношений между Абрамовым и этой женщиной остается неясным. Однако близкие бизнесмена утверждают, что романтическая связь между ними маловероятна.

Напомним, в это время Алсу находится на лечении, поскольку заболела. Ей даже пришлось отменить запланированный в Москве концерт. Об этом певица заявила в своем блоге.