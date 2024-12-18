Мнение «аналитика»: О феномене Москвы… И это — столица?



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Вот это уже довольно-таки неожиданно. Почти феноменально.

Не, ну все привыкли уже, что рафинированные москвичи — неженки, «снежинки», бегущие любых трудностей и сложностей. Чуть пахнет порохом или жареным, они в бега. Или там штурмовать Верхний Ларс.

Это уже почти естественно. А что естественно, то не стыдно ©

Но чтобы такое…

Военный комиссар столицы Максим Локтев сообщил, что… в Москве осенний призыв в армию в 2024 году закончился раньше положенного срока (31 декабря). Его процитировало агентство «Москва». «Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников», — подчеркнул военком.

По его мнению, этот феномен связан с эффективным управлением процессами призыва. К тому же «всё больше людей» воспринимают службу в армии «как точку роста», добавил Максим Локтев.

Напомню, это — «изнеженная» и «развращённая» #столица, рай для тусовщиков и халявщиков. Прежде. А теперь…

Видно, жизнь действительно круто поменялась. И родители уже не так держатся за «кровиночек». Семья моих знакомых, например, даже мечтает сдать сыночку, уже трижды отчисленного из трёх вузов, на руки военкому. Потому как работать дитятко тоже не желает. Но — не берут тунеядца: близорукость мешает.

Это лишь одна из причин выполнения призывного плана досрочно. Но не единственная.

Остальные назовёте, почему молодые москвичи сейчас так устремились в армию?

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