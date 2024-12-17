Мнение: Зачем нужен БРИКС, платёжная система БРИКС и Трамп против дедолларизации

1. На Западе жалуются, что Владимир Путин превратил БРИКС из рыхлого клуба нескольких крупных развивающихся экономик в быстро наращивающий силу и жёсткость антизападный картель. Почему БРИКС будет продолжать расти и сплачиваться, и почему это будет происходить медленнее, чем нам того хотелось бы, объясняет Павел Шипилин (ссылка):



…членами БРИКС являются страны, которые находятся в разной стадии осознания того, что с Западом договориться на приемлемых условиях не удастся никому. Да что далеко ходить — мы и сами три года назад были уверены, что уж взаимовыгодной-то торговли противостояние не коснется. Потому и инвестировали в Северные потоки миллиарды долларов.

Однако теракт в Балтийском море расставил точки над i: если американцы решат, что их чаша терпения переполнена, они пойдут на все. И плевать им на интересы вроде бы верных вассалов. Это не нас, а немцев очень больно ударили нагайкой. Хотя целились, конечно, прежде всего в нас.

Мы наконец поняли, как выглядит современное мироустройство — на собственном опыте. А вот в Пекине наверняка до сих надеются как-то выкрутиться, пропетлять между струек. С Индией еще сложнее, если учесть, что ее элита тесно связана с англосаксами и после всех этих кембриджей-оксфордов-гарвардов ссориться с ними не собирается. Даже Турция не готова рвать с Западом, хотя Реджеп Тайип Эрдоган, разумеется, не забыл, кто устроил ему госпереворот в 2016 году. Он никогда не войдет в антизападный клуб, если сам Запад не подтолкнет его к этому — турецкий лидер всегда будет пытаться усидеть на двух стульях.

Из всех членов БРИКС сегодня однозначно антизападно настроены только две страны: Россия и Иран. Остальные будут до последнего с ним торговать.

Но у каждой страны есть свои «северные потоки», после уничтожения которых неизбежно наступит просветление. Не стоит их торопить, пусть пока поживут в иллюзиях. Англосаксы сами сделают все, чтобы от них отвернулись самые надежные партнеры, даже те, кто себя считают частью Запада. Они станут последними, кто войдет в БРИКС.

2. Про платёжную систему БРИКС и про пластиковую карточку БРИКС, фотографию которой много обсуждали недавно. Вот видео (ссылка). Начиная с отметки 12:40 Алексей Казарцев (эксперт по платежным системам, член делового совета BRICS) рассказывает, о чём идёт речь.

Если коротко: часть стран БРИКС и Евразийского экономического союза договорились о создании единой платёжной системы, аналога неверного СВИФТ для банков и богомерзких Visa-MasterCard для граждан. Политическое решение уже принято, пилотная транзакция через БРИКС Пей уже прошла. При этом, разумеется, речь не идёт о единой валюте БРИКС. Речь идёт только о платёжной системе и счётной единице, которая позволит, например, перечислять деньги в рублях или в юанях из России в Китай, не затрудняюсь сложными процедурами конвертации.

3. Дональд Трамп открыто угрожает порвать всех за доллар на немецкий крест (ссылка):



Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой.

Владимир Путин много раз уже указывал, что это не Россия стремится избавиться от доллара, это нам его запрещают и мешают использовать США, которые ввели против нас санкции (ссылка 1, ссылка 2).

Действительно, США сами более всех сделали для того, чтобы другие страны, и в частности Россия, хотели или даже были вынуждены начать отказываться от доллара. Получается, 100%-е пошлины нужно вводить в наказание против самих США.

Пока мистер Трамп может ещё сослаться на то, что он тут ни при чём, это всё Обама и Байден, при которых главным образом и развивалась история с санкциями (но при Трампе продолжали действовать санкции, введённые при Обаме, да и при Трампе продолжали таки вводиться новые).

В любом случае, доллар, которым пользуются, так как это удобно и надёжно — это одно. Доллар, которым пользуются из страха увидеть авианосцы США у своих берегов — совершенно другое, значительно более слабая схема и валюта. Скорее всего, угрозы Дональда Трампа только усилят всеобщее желание как можно скорее отвязаться от долларов и от США.

Конечно, вслух объявлять торговую войну Соединённым Штатам никто не будет. А вот разрабатывать и развивать альтернативные системы расчётов — будут, причём теперь с утроенным энтузиазмом.