 

Рупор кремлевской пропаганды: Диверсия в Госдуме

17.12.2024, 21:50, Разное
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Приходишь к врачу, даришь ему бутылку "Киновского 3" и получаешь до 50 000 рублей штрафа. 2024-й, что ты творишь…
Выглядит как новость из Панорамы, но нет.

Диверсия в Госдуме

В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь
С таким предложением выступил депутат нижней палаты парламента, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Проект закона, который будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря, оказался в распоряжении Life.ru.

По мнению автора инициативы, необходимо дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка.

Для физических лиц штраф предлагают установить на отметке 5 тысяч рублей,
для должностных — от 35 до 50 тысяч,
а для юридических — 100 тысяч рублей.

Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.

В качестве альтернативы предлагается дарить абонементы на фитнес, сертификаты на образование, билеты в музеи и театры, цветы, товары для дома и другие полезные подарки, отмечается в документе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

https://finance.mail.ru/2024-12-17/v-gosdume-predlozhili-zapretit-rossiyanam-darit-drug-drugu-alkogol-64106649/ – цинк

Экие диверсанты из ЛДПР. На святое покусились.
Еще сухой закон надо ввести и начать вырубать виноградники…

Источник: Colonel Cassad


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