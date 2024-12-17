Мнение: Американцы недостаточно продвинуты для Луны, успехи Спейс-Икс, японцы хотят добывать лунные ресурсы

1. Как я и предсказывал, планы США по освоению Луны оказались оптимистичным хвастовством. Основную миссию на Луну как минимум отложили (ссылка):



NASA объявило о переносе миссии «Артемида-2» на апрель 2026 года. Ранее запуск планировался на сентябрь 2025 года. Причиной задержки послужили проблемы с теплозащитным экраном космического корабля Orion, которые обнаружили в ходе экспедиции «Артемида-1».

На пресс-конференции 5 декабря заместитель администратора NASA Пэм Мелрой объяснила, что проблема связана с траекторией возвращения капсулы на Землю, известной как «пропускное» повторное вхождение. Этот маневр создал избыточное давление внутри теплозащитного экрана, из-за чего покрытие потрескалось и начало неравномерно отслаиваться.

Напомню, что после отложенной «Артемиды-2» НАСА обещало повторить свой успех 1960-х, отправив в ходе миссии «Артемида-3» живого американца на Луну. Проблема в том, что пока что всё получается очень дорого, сложно и ненадёжно (ссылка). Если китайцы движутся к высадке на Луне методично и поступательно, от простого к сложному, то США затеяли какую-то авантюру.

Поэтому я надеюсь на лучшее: на то, что всё это просто обман, чтобы освоить бюджет, и что отправлять на верную гибель реальных астронавтов американцы в своих пафосных консервных банках не рискнут.

2. У Илона Маска, справедливости ради, дела идут заметно лучше, чем у его на 100% бюджетных коллег (ссылка):



…Если планы компании на декабрь будут реализованы, то общее количество запусков Falcon 9 в 2024 году достигнет 134. С учетом 2 дополнительных миссий с участием Falcon Heavy общее число пусков SpaceX может увеличиться до 136. Этот результат сопоставим с общим количеством запусков шаттлов NASA за 30 лет их эксплуатации, что подчеркивает историческую значимость программы Falcon.

Основной целью SpaceX всегда было создание доступных и многоразовых ракет. Для сравнения, каждый запуск шаттла NASA обходился в $1,5 млрд, тогда как запуск Falcon 9 стоит всего $15 млн. Таким образом, компания Илона Маска смогла достичь частоты полетов в 30 раз выше и при этом снизить стоимость в 100 раз…

Конечно, сравнивать запуски ракет с запусками шаттлов – странная идея. Сравнивать нужно с запусками обычных ракет, выводивших в космос обычные спутники. С такой поправкой достижения SpaceX и по числу запусков, и по их стоимости будут гораздо скромнее.

Тем не менее некоторые успехи компании мистера Маска следует признать. В нынешнем году США поставили рекорд по общему годовому числу запусков, их уже проведено как минимум 133. Тем самым был побит советский рекорд 1982 года, когда мы сделали 108 запусков (ссылка).

3. Японцы, практически лишённые полезных ископаемых на своих скудных островах, мечтают об освоении Луны и строят грандиозные планы (ссылка):

Добыча полезных ископаемых в космосе всё ближе к реальности. Японская компания по исследованию Луны ispace заключила соглашение с лунной геологоразведочной компанией Magna Petra для извлечения изотопов гелия-3 из реголита на Луне с целью доставки этого дефицитного ресурса на Землю. Соглашение направлено на устойчивую добычу лунных ресурсов, что может обеспечить экономическую выгоду для нашей планеты. Эта инициатива предшествует второй лунной миссии ispace, которая запланирована на январь 2025 года. Предыдущий запуск закончился неудачно.

Пока что всё это всего лишь закопанные в вакуум деньги — невозможно представить, что у японцев получится заработать на освоении Луны. Исследования, продвижение науки — да, возможно, хотя и сомнительно. Экономический выхлоп — почти наверняка нет. При нынешнем состоянии космических технологий непохоже, что везти минералы из космоса на Землю станет выгодно в ближайшие 20-30 лет.

Тем временем население Японии стремительно стареет, в ближайшие десятилетия оно обречено на быстрое сокращение. По очень оптимистичному японскому прогнозу, с нынешних 123 миллионов оно упадёт ниже 100 млн человек в 2053 году и составит 88,08 млн в 2065-м (ссылка), при этом доля пожилых людей (старше 65) уже сейчас составляет в Японии 30%, а вырастет примерно до 40%, если не выше. Скорее всего, будет значительно хуже.

Пожалуй, имеющиеся в Японии трудовые и интеллектуальные ресурсы стоило бы потратить не масштабные проекты по освоению космоса, которые Японии явно не по размеру, а на заботу о пенсионерах и на проекты по повышению рождаемости.