«Просто в бога очень верю» – кемеровский прокурор с наколотыми куполами опроверг свою причастность к преступному миру

Кемеровский прокурор Артём Кирсанов, попавший в скандал из-за татуировок, опроверг свою причастность к преступному миру. Он заверил, что купола храмов на груди у него вытатуированы из-за религиозности, а восход солнца на тыльной стороне ладони – из-за любви к «природе и географии».

Скандал разразился после того как в сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный человек, пребывая в банно-ресторанном комплексе «Малина», выкрикивает при этом голосом Кирсанова лозунги, напоминающие идеологические установки одного из запрещённых в России движений. Первоначально прокурор отрицал это событие, но затем неизвестные опубликовали ещё и видео этого события, на котором заметен человек, похожий на Кирсанова. На двухминутном ролике от переизбытка чувств он снимает одежду и демонстрирует неоднозначные татуировки. В итоге прокурор собрал пресс-конференцию, на которой объяснил, что «просто очень верит в бога».

– А про те слова, которые звучали… Надо понимать, что я по долгу службы работаю с таким элементом. Конечно, есть беспокойство, есть пожелания этим людям наилучшего. Имелось в виду, чтобы они с такой дорожки сходили, легализовались, так сказать… В этом и заключается жизнь, если понимаете, – добавил он.

Одна из журналисток, присутствовавших на мероприятии, попросила прокурора публично подтвердить, что он не имеет никакого отношения к преступному миру.

– Вот эти все темы сейчас, вопросы поднятые… Я хочу сказать, что ты сама когда была последний раз в храме? Ты в храм ходишь? Нет? Вопросы задаёшь, а в храм не ходишь, – ответил он.

Кирсанов также уверенно опроверг слухи о том, что в прошлом был криминальным авторитом, которого местная пресса в конце 1990-х и в 2000-х именовала Артёмом «Кислым» Кирсановым, и который даже попал в один из выпусков передачи «Криминальная Россия».

– Это нейросети всё. Похожего человека нарисовали и шьют мне… К тому же, что значит «Кислый»? С таким погонялом только в шнырях тухнуть. Вы попутали, уважаемые, – заключил он.

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