 

Мнение «аналитика»: О северных корейцах на Курщине… Становится всё страшней для Украины?

17.12.2024, 17:10, Разное
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Сейчас известные своей неполживостью ресурсы цитируют заявления северокорейского информагентства ЦТАК об истинной роли и задачах воинских подразделений КНДР в Курской области России. Звучит интересно и многообещающе. Со своей стороны Пентагон и ГУР МОУ тоже не остаются в стороне и рьяно добавляют жару.

Как говорится, со всех сторон подгорает.

Даже горит.

Например, утверждается, что «в Курской области проходят совместные учения спецназа Северной Кореи и российской 810-й бригады морской пехоты, в ходе которых северокорейские воины обучают российских коллег передовым методам ведения боя, включая штурмы подземных фортов и расчистку тоннелей». Это якобы ЦТАК, от чего якобы подгорает у российских военкоров. Ага. Вот только ЦТАК не называет КНДР «Северной Кореей»…

Меж тем Пентагоне сообщили о потерях среди северокорейских военных в ходе боев под Курском. «Министерство обороны США располагает информацией, что северокорейские военные впервые приняли участие в боевых действиях на стороне российской армии в Курской области и понесли потери», — сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер на пресс-конференции. «У нас есть сведения, что они понесли потери убитыми и ранеными», — добавил он. И уточнил, что точные данные о количестве жертв пока отсутствуют, однако бои с участием военных КНДР произошли в период с 9 по 15 декабря.

Напомните, плиз, это уже третий или пятый раз, когда американская сторона сообщает о первом участии солдат КНА в боях?

В свою очередь ГУР МОУ подтвердило участие северокорейских войск в боевых действиях и сообщило о «значительных потерях» среди солдат КНДР. Согласно данным украинской стороны, только за 14 и 15 декабря северокорейские подразделения потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными в Суджанском районе Курской области.

Ну этим вообще «нужно верить» от и до. Не врали ни разу, верно?

И вот если такой информационный накат на северокорейских военных идёт и с украинской, и с весьма заукраинской стороны, значит, солдаты КНА действительно бьют ВСУ и в хвост, и в гриву?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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