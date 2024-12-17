 

«Ростех» представил набор ручных инструментов для изготовления и ремонта чипов на кремниевой основе

17.12.2024, 17:33, Разное
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Специалисты госкорпорации «Ростех» представили набор ручных инструментов для изготовления и ремонта чипов на кремниевой основе. Они позволяют выполнять работы на участках с плотностью электронных ключей до 100 млн на 1 мм², что даёт возможность выпиливать чипы по 0,35-микронной технологии.

«Подобная технология, разумеется, сильно устарела в потребительской технике, однако всё ещё широко востребована в чипах для автопрома и военной техники», – пояснили в корпорации.

Руководитель группы проектирования высокоточного ручного инструмента добавил, что 0,35-микронная технология – это первый шаг к созданию ещё более точной оснастки. Главной проблемой пока остаётся нехватка профильных специалистов – на всю страну их насчитывается не больше сотни. Более того, лишь два профтехучилища в России сейчас обучают выпиливанию чипов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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