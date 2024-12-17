Ryvid выпустила Anthem — стильный электробайк для поездок по городу

В линейке калифорнийской компании Ryvid всего две модели электробайков — Anthem и Outset. Anthem – более мощный вариант, подходящий для поездок по городу и иногда по шоссе. Этот байк отличается от традиционных мотоциклов своей конструкцией. Вместо обычной рамы используется прочная легкая рама из алюминия, собранная с помощью механических креплений. Это упрощает сборку и делает мотоцикл более доступным.

Некоторые особенности Anthem делают езду на нем довольно необычной. Это регулируемые углы наклона рулевой колонки, изменяемая подвеска и возможность менять высоту сиденья прямо во время движения. Мощности 18 лошадиных сил вполне достаточно для городского мотоцикла. Кроме того, есть два режима передачи — короткий для езды на скоростях до 120 км в час и длинный для более динамичной езды в городе.

Компактная литиевая батарея с емкостью 4,3 кВт·ч обеспечивает малый вес мотоцикла. Ее можно заряжать как в мотоцикле, так и отдельно. Запас хода составляет до 120 км в экономном режиме и до 80 км в спортивном. Ryvid Anthem оснащен TFT-дисплеем с диагональю 4,9 дюйма, колесами с шинами на 17 дюймов и гидравлическими дисковыми тормозами. Цена Anthem в 6495 долларов делает его весьма доступным электробайком для городских условий.

Источник — Ryvid