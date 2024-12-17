 

Ryvid выпустила Anthem — стильный электробайк для поездок по городу

17.12.2024, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В линейке калифорнийской компании Ryvid всего две модели электробайков — Anthem и Outset. Anthem – более мощный вариант, подходящий для поездок по городу и иногда по шоссе. Этот байк отличается от традиционных мотоциклов своей конструкцией. Вместо обычной рамы используется прочная легкая рама из алюминия, собранная с помощью механических креплений. Это упрощает сборку и делает мотоцикл более доступным.

Некоторые особенности Anthem делают езду на нем довольно необычной. Это регулируемые углы наклона рулевой колонки, изменяемая подвеска и возможность менять высоту сиденья прямо во время движения. Мощности 18 лошадиных сил вполне достаточно для городского мотоцикла. Кроме того, есть два режима передачи — короткий для езды на скоростях до 120 км в час и длинный для более динамичной езды в городе.

Компактная литиевая батарея с емкостью 4,3 кВт·ч обеспечивает малый вес мотоцикла. Ее можно заряжать как в мотоцикле, так и отдельно. Запас хода составляет до 120 км в экономном режиме и до 80 км в спортивном. Ryvid Anthem оснащен TFT-дисплеем с диагональю 4,9 дюйма, колесами с шинами на 17 дюймов и гидравлическими дисковыми тормозами. Цена Anthem в 6495 долларов делает его весьма доступным электробайком для городских условий.

Источник &#8212 Ryvid


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение «аналитика»: О теракте против генерала Килиллова… Украина пошла ва-банк?

17.12 / Телефонные звонки ограничат 3 минутами для борьбы с мошенничеством

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Либерал – уходи

17.12 / Звезда сериала “Возвращение Мухтара” Оксана Сташенко освоила новую профессию

17.12 / Алсу отменила запланированный в Москве концерт – причина серьезная

17.12 / В 2025 году вряд ли будет лучше с российской экономикой

17.12 / Невыносимая жара в Мексике начала убивать даже молодежь

17.12 / Появились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой

17.12 / На конкурсе патриотической песни в Торжке победил бард из Твери с хитом «Вперёд, Башар»

17.12 / Бледанс сочла “шикарным подарком к Новому году” самоубийство бывшего мужа Седоковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика